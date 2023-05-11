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新竹女投資嘗甜頭再擲近百萬元 詐團出這招讓她驚醒

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

投資詐騙層出不窮，新竹市警方日前破獲宣稱高獲利、高報酬的詐騙集團，該集團慣用手法先讓被害人賺錢嘗到甜頭，再誘騙對方投入更多資金，直到詐騙集團要求繳交15%違約金才能提領，被害人始知上當。竹市警方接獲被害人報案，循線逮獲9人依詐欺罪嫌送辦，呼籲民眾勿輕信投資詐騙話術。

竹市警方指出，此次破獲的投資詐騙，被害人受騙金額高達數十萬至數百萬元不等。詐騙案件都是先取信被害人，手法離不開宣稱高獲利、高報酬，吸引民眾加入投資群組，運用話術使受害者不自覺地暴露出自己的個人資訊和財產情況，起初會先釋出些許獲利，取得被害人信任。

新竹一名蕭姓女子透過投資平台短時間即獲利2萬元，一開始順利提領，食髓知味後續再投入近百萬元資金，想要翻倍獲利，未料詐騙集團突然稱遭到金管會督查，要求她繳交15%違約金才能提領先前投入資金時，蕭姓女子感覺有異，向朋友提到此事，朋友提醒這是詐騙集團的常見手法。

蕭姓女子仍不敢置信遇到詐騙，經親自到警局諮詢，在警方委婉勸導及告知相關詐騙案例後，蕭女才驚覺被騙急忙報案，警方循線查獲9名犯嫌後移送至地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，投資理財務必多方謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的投資組合，切勿將個人敏感資訊隨意透露給不明身份的人或機構，在匯款到別人帳戶前請審慎思考、如實回答銀行行員的關懷提問，以免投資有去無回。

詐騙集團聲稱公司遭金管會督察，誘騙被害人再給錢。圖／竹市警方提供
詐騙集團聲稱公司遭金管會督察，誘騙被害人再給錢。圖／竹市警方提供
詐騙集團聲稱公司遭金管會督察，誘騙被害人再給錢。圖／竹市警方提供
詐騙集團聲稱公司遭金管會督察，誘騙被害人再給錢。圖／竹市警方提供

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