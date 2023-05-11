男子騎車表演特技 放雙手滑手機這下虧大了

高雄市苓雅警分局接獲民眾檢舉，檢舉畫面是1名男子邊騎機車、邊放開開雙手還，在機車行進間，直盯著手機滑手機。警方今天表示，這名男子已構成危險駕駛行為，已經依法舉發，開出罰單。

苓雅警分局今天表示，陳姓男子在3月27日上午9點多，騎機車沿高雄市苓雅區建國一路，行進間因低頭使用手機，經民眾行車記錄器錄下畫面提出檢舉。

警方檢視檢舉影像，發覺陳姓男子邊騎車、邊放開雙手滑手機，在路上行駛中並低頭目視螢幕，未注意車前狀況，直呼誇張。

警方認為，陳的駕駛行為，已無法因應道路上隨時發生的狀況，可能危及自身或其他不特定用路人的行車安全，已符合道路交通管理處罰條例「危險方式駕車」的規定，已依法舉發，可處6000元至2萬4000元罰鍰、吊扣牌照6個月，並須接受道路交通安全講習。