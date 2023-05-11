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宜蘭出現刮車怪客人心惶惶 警方逮到人：因心情不好犯案

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市出現「刮車怪客」隨機犯案 ，搞得人心惶惶，目前已有多輛車子被刮受損，車主氣炸。警方接獲報案，昨天傍晚在泰山路逮到一名謝姓男子，坦承以美工刀刮毀1輛車，警方懷疑此人是慣犯，8、9年前也曾以類似手法犯案，正擴大追查是否有其他車主受害。

宜蘭在多年前曾經出現刮車犯，刮毀近百輛車，最近在宜蘭市泰山路、復興路及嵐峰路又有刮車怪客犯案，臉友在網路提醒大家注意，引發熱議，有人貼文回應「上上周就被刮，超長超深」，也有人說「在中山路被刮過，現在怕到騎機車出門」，邱姓男子本月８日在泰山路被刮車，氣得立刻向警方報案，隨機刮車犯案讓大家又氣又怕。

宜蘭分局民族派出所接獲報案後，調閱附近監視器，鎖定74年次謝男住泰山路附近，員警上門逮人時，謝男躲藏拒絕出來，經家人勸說後，才乖乖跟員警到派出所做筆錄，他坦承以美工刀刮車，犯案動機只是因為「心情不好」。

網友臉書留言說，「上次那一件，聽說當事人精神狀況有問題，恐怕很難告他」，不過也有人說「可以告~只有刑事沒法起訴而已，民事照樣可以」，「如果沒辦法賠，大家都很頭疼」，「找家屬賠啊」，「假肖啦！還會躲監視器」。

據了解，謝男目前只坦承犯下泰山路的這起刮車案，民族派出所掌握轄區尚有數起車輛被刮受損，只是有的車主自認倒霉沒有報案，研判應有其他車輛受害；根據老一輩的資深員警發現，謝男疑似在8、9年前也以同樣手法到處刮車，當時被刮的車輛相當多，全案正擴大深入追查。

宜蘭「刮車怪客」隨機刮損他人愛車，留下長長刮痕，讓車主又氣又怕，警方逮捕1人坦承犯案，動機竟是因為「心情不好」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭「刮車怪客」隨機刮損他人愛車，留下長長刮痕，讓車主又氣又怕，警方逮捕1人坦承犯案，動機竟是因為「心情不好」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭「刮車怪客」隨機刮損他人愛車，留下長長刮痕，讓車主又氣又怕，警方逮捕1人坦承犯案，動機竟是因為「心情不好」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭「刮車怪客」隨機刮損他人愛車，留下長長刮痕，讓車主又氣又怕，警方逮捕1人坦承犯案，動機竟是因為「心情不好」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭「刮車怪客」隨機刮損他人愛車，留下長長刮痕，讓車主又氣又怕，警方逮捕1人坦承犯案，動機竟是因為「心情不好」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭「刮車怪客」隨機刮損他人愛車，留下長長刮痕，讓車主又氣又怕，警方逮捕1人坦承犯案，動機竟是因為「心情不好」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

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