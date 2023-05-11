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扯！與房東鬧不合 新北租客竟自行挖洞搬地下室
位在新北市板橋與樹林區交界的一處店面，因一樓房東與房客鬧不合，房客竟封起一樓店面內往地下室通道，自行在店面外挖通道往地下室，由於部分地下室挖空區域占用公有地，新北市養工處日前會勘後命其回填改善並將處以行政罰。
新北市位在板橋與樹林交界處的一間店面，由於一樓房東與房客因租金糾紛鬧不合，房客看準地下室非房東產權，因此封閉店面內往地下室通道，自行從店面外開挖一個通道。
由於開挖處鄰近人行道恐涉及公共安全，新北市養工處接獲檢舉後日前前往查看，養工處說結論篤行路與板林路未因該地下室的存在而有立即性的危險，也無安全疑慮。而後續將向法院查調所有權人資料，要求限期回復原狀、若不履行將開罰及代執行。
養工處表示，從套疊示意圖上鑑界後看到地主有占用公有地（紅色虛線部分），養工處邀請土木技師公會並會同警察進入該地下室，確認公有地被挖空部分尚無安全之虞。藍色框處則為租客自行開挖往地下室開口。
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