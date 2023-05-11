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林書豪喊女球迷「親愛的」 她慘淪人頭戶才知都是假的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

球星林書豪加盟高雄鋼鐵人隊，不僅讓球隊8連勝、個人連續5周穩坐聯盟MVP；詐團看中林刮起的旋風，竟用假頭貼誘騙高雄黃姓女球迷，甜喊「親愛的」，又假意募款投資孤兒院，讓黃幫轉帳3萬，因匯款端異常，黃被警方戳騙愛情夢，但已慘淪人頭戶。

三民二警分局鼎金所巡佐楊博鈞、警員江子豪，前天上午10時許，擔服巡邏勤務，獲報明誠二路一家銀行通報，有民眾欲匯款3萬元至異常帳戶，且不認識匯款對象，疑似是人頭戶或遭到詐騙。

警方到場後，59歲的黃姓女子告知警方「只是要幫林書豪匯款」，警方聽到林書豪的名字，也嚇一跳，黃女說，日前在臉書收到林書豪的私訊，和對方聊天後，對方要求進一步交往，還甜喊她「親愛的」。

黃女指出，因林書豪聲稱正在募款投資孤兒院，需要一名秘書幫她處理募款，原本黃不相信，堅稱2人要碰面，她相信，但對方對黃曉以大義，指「你是我的女人」，會請經紀人和她聯繫，因為他想要將最好的給孤兒。

黃女說，後來她才提供帳戶讓對方轉帳，後來對方匯了3萬元，要求她依指示匯款到另一個帳戶，她也照辦。

警方聽完黃的解釋，檢視黃的手機對話，研判黃遇到詐騙集團扮演假的林書豪，讓黃落入愛情陷阱，警方當下以愛情詐騙案例教育提醒黃女，黃才驚覺自己遇到愛情騙子，淪落為人頭戶，警詢後將她依詐欺幫助犯送辦。

詐騙集團假冒林書豪的大頭貼，讓高雄一名黃姓女球迷，落入愛情詐騙陷阱，對方甜喊「親愛的」，又假意募款投資孤兒院，讓黃幫轉帳3萬，慘淪人頭戶。記者石秀華／翻攝
詐騙集團假冒林書豪的大頭貼，讓高雄一名黃姓女球迷，落入愛情詐騙陷阱，對方甜喊「親愛的」，又假意募款投資孤兒院，讓黃幫轉帳3萬，慘淪人頭戶。記者石秀華／翻攝
詐騙集團假冒林書豪的大頭貼，對高雄一名黃姓女球迷甜喊「親愛的」，誘騙她成為人頭帳戶。記者石秀華／翻攝
詐騙集團假冒林書豪的大頭貼，對高雄一名黃姓女球迷甜喊「親愛的」，誘騙她成為人頭帳戶。記者石秀華／翻攝
詐騙集團假冒林書豪的大頭貼，讓高雄一名黃姓女球迷，落入愛情詐騙陷阱，對方甜言指黃「你是我的女人」，會請經紀人和她聯繫，因為他想要將最好的給孤兒，誘騙她幫轉帳。記者石秀華／翻攝
詐騙集團假冒林書豪的大頭貼，讓高雄一名黃姓女球迷，落入愛情詐騙陷阱，對方甜言指黃「你是我的女人」，會請經紀人和她聯繫，因為他想要將最好的給孤兒，誘騙她幫轉帳。記者石秀華／翻攝

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