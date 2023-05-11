五股山區棄屍疑點多 原說自轟今再改口：死者玩槍走火
新北市24歲張姓男子前晚失蹤，昨天在五股山區發現遺體，警方循線逮捕棄屍姚、梁兩男，姚原本供稱張男欠70萬未還又要再借，他拒絕後自己舉槍自轟；但隨後又改口是死者把玩槍枝不慎走火。但警發現死者槍傷在後腦勺不太合理，懷疑是姚男開槍殺張，再夥同梁男棄屍，警詢後依槍砲、殺人罪嫌等罪嫌移送法辦。
據了解，24歲張男、26歲姚男、24歲梁男，三人曾在加油站工作彼此熟識，後各奔東西姚男開始批發販賣海鮮，張男則選擇從事房仲，雖然工作屬性不同但三人仍保持連繫。
前天下午張男外出後異常的沒有回家，昨天下午2時許，張男雙親來到蘆洲警分局德音派出所報案，稱其子疑似在外欠債離家出走。警調閱張男住家沿路監視器畫面，張男在前天下午4時過後曾進入25歲姚男住處，之後便沒見過張男出來。
警持續調閱監視器畫面，發現昨天晚上約莫近8時許，姚男與梁男搬著一只長100公分、寬、高各50公分的箱子，隨後車開至新北市五股水碓觀景公園後方山區停留數分鐘，才又開車離開。
警方察覺不對，趕緊派員前往姚男位於五股區登林路住處查察，姚男見警眼神游移，警問他「前一晚張是不是有到你家」姚男慌張回說「有」警續問「那他人呢？」並指著外頭那雙鞋子「是不是張的」等話，這下姚男才說，張前一天晚上已舉槍自轟，張的遺體已棄置在水碓觀景公園後方山區。警先帶他返所釐清，並通知消防人員協助前往搜索遺體及槍枝。
面對警方詢問，姚男先是供稱張男生前以其父投資股票失利，陸續向他借款70萬元，後又改口供稱，是張男自己投資買房欠資金為由向他借70萬。前天下午4時許，張男來到姚男位於新北市五股區登林路住處再商借50萬元，姚男手頭上現金不夠，加上最近實在沒有多餘的錢可藉他，只好委婉拒絕。
姚男稱，原以為張男會悻然離開，孰料，張男竟開始在他臥房內，對他他聊起房產投資，隨後說句「不想讓家人知道他在外面有欠債」便持槍抵住後腦杓自轟身亡，不久又改口是張拿出一把改造手槍把玩不慎走火，他因害怕才會找來不知情的梁男協助棄屍。
不過姚男雖堅稱沒有殺人，而是張男自轟所為，但兩次說詞不同，當天張男「自轟」細節姚又交代不清，加上既然張是自殺，為何要大費周章到山區棄屍，且原本辯稱槍枝已隨遺體丟棄在五股山區，事後卻在五股區中興路一段姚男座車後車廂內找到，警方對他說詞持保留，後續將採集槍枝握把微物跡證，比對是死者還是姚男握持，警偵詢後依槍砲、殺人等罪嫌，於今天早上將姚、梁兩男移送法辦。
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