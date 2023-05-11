水湳洞釣客落海 漂到距岸300公尺 被救起時無呼吸心跳

1名中年男子今早到新北市瑞芳區水湳洞漁港附近，在海岸尋找釣點時跌落海中。消防員到場時，看見他在距海岸約300公尺處漂流，最後由漁民協助救起時，已無呼吸、心跳，送往瑞芳礦工醫院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點左右接獲報案，指水湳洞漁港附近有釣客落海，出動金山中隊、瑞芳、九份、瑞亭、秀峰分隊共13車、2船艇和26人前往救援。

現場釣客說，看到年約40歲男子在礁石區行走，像是在尋找釣點，但他一轉頭再回頭，發現人不見了，馬上趨近查看，發現他已落海，在水面漂流。

這名男子被救上岸後，救護人員施作心肺復甦術（CPR）搶救，並送醫院。落海男子身上並無證件，身分及落海原因待調查釐清。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，民眾到海邊磯釣應結伴，對於陌生釣場更應與有經驗者同行，絕對不可以貿然單獨行動。每個釣場因地形不同，潛藏不同危險，在不熟悉的釣場發生意外的機率將大幅提昇。