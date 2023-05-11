高雄警暗夜攔黑影 兄弟倆都通緝哥哥已逃捕7年

高雄市警保安大隊雷霆中隊夜間巡邏，發現2名男子見警車便匆忙要離開，形跡可疑，員警快速上前攔下2人，一查他們的身分，發現2人是異姓兄弟，卻都因案被通緝，哥哥已逃捕7年。

高雄市保安大隊雷霆中隊警組於5月9日深夜11時30分許，在高雄市鳥松區夢祥巷1處機車停車棚，見黑影幢幢，員警靠近時，發現2名男子馬上要離開，立即停車衝上攔下他們，發覺2人一見員警似乎神色慌張，才要求他們出示證件受檢。

這2名男子稱他們沒帶證件，警方請他們報出身分證號碼，以警用行動電腦查詢，發現2人分別是姬姓（31歲）、蔡姓（30歲）男子，是親兄弟，只是弟弟從母姓。