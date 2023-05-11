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高雄警暗夜攔黑影 兄弟倆都通緝哥哥已逃捕7年

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警保安大隊雷霆中隊夜間巡邏，發現2名男子見警車便匆忙要離開，形跡可疑，員警快速上前攔下2人，一查他們的身分，發現2人是異姓兄弟，卻都因案被通緝，哥哥已逃捕7年。

高雄市保安大隊雷霆中隊警組於5月9日深夜11時30分許，在高雄市鳥松區夢祥巷1處機車停車棚，見黑影幢幢，員警靠近時，發現2名男子馬上要離開，立即停車衝上攔下他們，發覺2人一見員警似乎神色慌張，才要求他們出示證件受檢。

這2名男子稱他們沒帶證件，警方請他們報出身分證號碼，以警用行動電腦查詢，發現2人分別是姬姓（31歲）、蔡姓（30歲）男子，是親兄弟，只是弟弟從母姓。

據查，哥哥姬姓男子涉妨害性自主案，經高雄地方法院判刑5年6月，早在2016年3月就經高雄地檢署發布通緝，另涉竊盜案也通緝中。弟弟也因車禍被告過失傷害，經橋頭地檢署判刑50天，未到案執行，3月24日經橋頭地檢署通緝。

姬姓（左二）、蔡姓（右二）2兄弟遇警閃離被阻，警方發現2人都是通緝犯。記者林保光／翻攝
姬姓（左二）、蔡姓（右二）2兄弟遇警閃離被阻，警方發現2人都是通緝犯。記者林保光／翻攝

通緝 高雄市 兄弟

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