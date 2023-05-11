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兒不滿父機車擋道起口角 父怒持刀刺傷他大腿
許姓男子今天上午8時20分許下班返回高雄市三民區住處，因見父親機車擋住出入口，勸父將車牽進家中，雙方起口角，許父情緒爆發，突持水果刀刺傷兒子左大腿，警消獲報趕抵，幸許男僅左腿撕裂傷，因許父也受傷且情緒不穩，雙雙被送醫。
警方調查，許姓男子今天上午8時20分許，下班返回高雄市三民區長明街住處，因見住家外，父親的機車擋住出入口，勸父親將車牽進家中，雙方爆發口角衝突。
許父情緒失控，進屋持水果刀刺傷兒子左大腿，警消獲報趕抵現場，所幸許父未再進一步傷害兒子，雙方已冷靜下來；救護員發現許男左大腿外側撕裂傷，包紮後送醫；因許父在衝突中也受傷，加上情緒不穩，一併被送醫治療。
父親刺傷兒子的意外，因雙方皆受傷送醫，警方將依規定逕行以家暴案通報相關單位。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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