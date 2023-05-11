【即時短評】諷刺！政府高喊幫養兒 部桃護理師竟虐嬰

衛福部桃園醫院爆出護理師「虐嬰」事件，雖然護理師自稱僅拍打床墊，沒打到小孩，但事發在去年8、9月間，距今已久，真相難查，可是即便如此，半夜凌晨打擾小孩睡眠休息，導致小孩驚嚇哭鬧，精神上的折磨又何嘗不是一種虐待？

護理人員畢業或結訓通常要宣讀南丁格爾誓言，其中提到護理人員應有的職業倫理與道德操守，「勿為有損之事，勿取服或故用有害之藥，慎守病人及家務之祕密，竭誠協助醫師之診治，務謀病者之福利」；但是，該護理師不僅半夜驚擾生病中的小孩休息，還抱怨小孩父親作為和通報社工，此等作為實與誓言內容大相徑庭。

據悉，本案發生在去年8、9月間，但公部門無人知悉，警方未接獲報案，醫院也是今晚火速做出懲處，言下之意，當時在場的其他護理師見此離譜行為也是縱容包庇。

0到6歲的嬰幼兒受虐，除非原生家庭有人勇敢站出來舉報，否則幫忙治療或打預防針的醫院診所往往是最後一道防線，但任誰也沒想到「虐嬰」事件竟然會在醫院發生，而且動手的人還是護理師，不僅令人瞠目結舌，也不禁令人質疑這道防線是否還能守得住孩童安全。