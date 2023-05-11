【即時短評】諷刺！政府高喊幫養兒 部桃護理師竟虐嬰

聯合報／ 聯合報記者 陳俊智

衛福部桃園醫院爆出護理師「虐嬰」事件，雖然護理師自稱僅拍打床墊，沒打到小孩，但事發在去年8、9月間，距今已久，真相難查，可是即便如此，半夜凌晨打擾小孩睡眠休息，導致小孩驚嚇哭鬧，精神上的折磨又何嘗不是一種虐待？

護理人員畢業或結訓通常要宣讀南丁格爾誓言，其中提到護理人員應有的職業倫理與道德操守，「勿為有損之事，勿取服或故用有害之藥，慎守病人及家務之祕密，竭誠協助醫師之診治，務謀病者之福利」；但是，該護理師不僅半夜驚擾生病中的小孩休息，還抱怨小孩父親作為和通報社工，此等作為實與誓言內容大相徑庭。

據悉，本案發生在去年8、9月間，但公部門無人知悉，警方未接獲報案，醫院也是今晚火速做出懲處，言下之意，當時在場的其他護理師見此離譜行為也是縱容包庇。

0到6歲的嬰幼兒受虐，除非原生家庭有人勇敢站出來舉報，否則幫忙治療或打預防針的醫院診所往往是最後一道防線，但任誰也沒想到「虐嬰」事件竟然會在醫院發生，而且動手的人還是護理師，不僅令人瞠目結舌，也不禁令人質疑這道防線是否還能守得住孩童安全。

政府喊出「0到6歲政府一起養」，讓年輕人敢婚、敢生、樂養，然此次出包的就是衛福部轄下醫院，論究責，衛福部責無旁貸；另外，桃園市長張善政競選時喊出成立婦幼局，除了整合各部門婦幼相關業務，對於婦幼有無多一層保護或保障，各界都在看。

圖片上方嬰兒床為護理師拍打的位置，靠近鏡頭前面的護理師並沒有制止。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧臉書
圖片上方嬰兒床為護理師拍打的位置，靠近鏡頭前面的護理師並沒有制止。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧臉書

護理師 衛福部

延伸閱讀

影／小兒科病房「砰砰砰」聲！護理師疑虐嬰 醫院相關人調查處分

考選部宣布 113年營養師、護理師國考採電腦化測驗

國考電腦化測驗 113年增營養師、護理師考試

癌友住院化療性騷女護理師判拘80日 法官：他飽受疾病所苦

相關新聞

【即時短評】諷刺！政府高喊幫養兒 部桃護理師竟虐嬰

衛福部桃園醫院爆出護理師「虐嬰」事件，雖然護理師自稱僅拍打床墊，沒打到小孩，但事發在去年8、9月間，距今已久，真相難查，...

搭訕被拒 高中生強拉少女、打傷女子 法院昨晚諭知收容

基隆市1名男高中生，8日晚上先搭訕少女時，涉嫌動手拉她和抱她；不久又搭訕20多歲女子，涉嫌動手打傷她。警方昨天到學校將他...

債務談判破裂兩造當街鬥毆 新莊警速逮12人送辦

22歲黃姓男子（乙方）積欠陳男（甲方）20萬欠債屢催不還，昨天下午5時許，雙方各帶人馬前往新莊區中平路談判，雙方碰面黃男...

影／小兒科病房「砰砰砰」聲！護理師疑虐嬰 醫院相關人調查處分

爆料公社今天po文桃園某醫院護理人員疑似虐嬰，市議員黃瓊慧晚上在臉書轉述引起關注。社會局、衛生局查出畫面中的醫院後聯繫醫...

屏東海生館晚間火警！電信機房起火 燃燒面積約2坪

位在屏東縣車城鄉的國立海洋生物博物館今天晚間7點50分驚傳火警，消防人員到場發現，是獨立建築物電信機房冒煙，通知台電到場...

台南3歲女童車禍亡 父感謝大家「別再到現場送花、玩具」

余姓3歲女童過斑馬線時不幸被轎車撞死，許多民眾送鮮花和玩具到車禍現場，余父今晚說，家屬都感受到大家對她女兒的不捨與關懷，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦