債務談判破裂兩造當街鬥毆 新莊警速逮12人送辦

22歲黃姓男子（乙方）積欠陳男（甲方）20萬欠債屢催不還，昨天下午5時許，雙方各帶人馬前往新莊區中平路談判，雙方碰面黃男一副賴帳模樣，惹得陳男等人不悅，直接在馬路上大打出手，混亂中甲方劉男將乙方的車開走，隨後棄置在新莊一處停車場。警方獲報追查，昨晚陸續將雙方12人逮捕到案，警詢後將依妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，黃男（22歲）陸陸續續向陳男（34歲）借錢，累積已逾20萬元。近來陳男幾次向黃男催討，黃男卻藉故拖延不還。昨天下午陳男約得黃男在新北市新莊區中平路談判，約莫傍晚5時許，黃、陳兩男各帶5人到場，怎料，雙方碰面談還錢。黃男擺出一副想賴帳模樣，惹得陳男等人不悅，直接在馬路上大打出手。混亂中甲方劉男（31歲）趁機將乙方的車開走，隨後將車棄置在新莊區中央路與中信街一處停車場內。