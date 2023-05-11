聽新聞
test
0:00 / 0:00
債務談判破裂兩造當街鬥毆 新莊警速逮12人送辦
22歲黃姓男子（乙方）積欠陳男（甲方）20萬欠債屢催不還，昨天下午5時許，雙方各帶人馬前往新莊區中平路談判，雙方碰面黃男一副賴帳模樣，惹得陳男等人不悅，直接在馬路上大打出手，混亂中甲方劉男將乙方的車開走，隨後棄置在新莊一處停車場。警方獲報追查，昨晚陸續將雙方12人逮捕到案，警詢後將依妨害秩序罪嫌送辦。
據了解，黃男（22歲）陸陸續續向陳男（34歲）借錢，累積已逾20萬元。近來陳男幾次向黃男催討，黃男卻藉故拖延不還。昨天下午陳男約得黃男在新北市新莊區中平路談判，約莫傍晚5時許，黃、陳兩男各帶5人到場，怎料，雙方碰面談還錢。黃男擺出一副想賴帳模樣，惹得陳男等人不悅，直接在馬路上大打出手。混亂中甲方劉男（31歲）趁機將乙方的車開走，隨後將車棄置在新莊區中央路與中信街一處停車場內。
搶車過程，路人經過看見誤以為是隨機擄人，用手機拍下畫面並上傳臉書社群《黑色豪門企業》，隨後通報警方趕抵協助，但眾煞早已不見人影，警方調閱沿路監視器畫面以車追人，昨天晚上陸續將涉案12人逮捕到案，警詢後將依妨害秩序罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言