聽新聞
test
0:00 / 0:00

債務談判破裂兩造當街鬥毆 新莊警速逮12人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

22歲黃姓男子（乙方）積欠陳男（甲方）20萬欠債屢催不還，昨天下午5時許，雙方各帶人馬前往新莊區中平路談判，雙方碰面黃男一副賴帳模樣，惹得陳男等人不悅，直接在馬路上大打出手，混亂中甲方劉男將乙方的車開走，隨後棄置在新莊一處停車場。警方獲報追查，昨晚陸續將雙方12人逮捕到案，警詢後將依妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，黃男（22歲）陸陸續續向陳男（34歲）借錢，累積已逾20萬元。近來陳男幾次向黃男催討，黃男卻藉故拖延不還。昨天下午陳男約得黃男在新北市新莊區中平路談判，約莫傍晚5時許，黃、陳兩男各帶5人到場，怎料，雙方碰面談還錢。黃男擺出一副想賴帳模樣，惹得陳男等人不悅，直接在馬路上大打出手。混亂中甲方劉男（31歲）趁機將乙方的車開走，隨後將車棄置在新莊區中央路與中信街一處停車場內。

搶車過程，路人經過看見誤以為是隨機擄人，用手機拍下畫面並上傳臉書社群《黑色豪門企業》，隨後通報警方趕抵協助，但眾煞早已不見人影，警方調閱沿路監視器畫面以車追人，昨天晚上陸續將涉案12人逮捕到案，警詢後將依妨害秩序罪嫌送辦。

新北市新莊區平路，昨天傍晚發生鬥毆事件，一度讓路過民眾誤以為是擄人，目前警方正循線追緝中。圖／臉書《黑色豪門企業》
新北市新莊區平路，昨天傍晚發生鬥毆事件，一度讓路過民眾誤以為是擄人，目前警方正循線追緝中。圖／臉書《黑色豪門企業》
甲方劉男趁機將乙方的車開走。記者曾伯愷／翻攝
甲方劉男趁機將乙方的車開走。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中平路兩方人馬街頭混戰，警方昨晚循線逮捕涉案12人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中平路兩方人馬街頭混戰，警方昨晚循線逮捕涉案12人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中平路兩方人馬街頭混戰，警方昨晚循線逮捕涉案12人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中平路兩方人馬街頭混戰，警方昨晚循線逮捕涉案12人偵辦。記者曾伯愷／翻攝

停車場

延伸閱讀

新莊中平國中前驚傳當街擄人 警：談判鬥毆正追查中

影／新北感情糾紛街頭鬥毆 現任男友持鋁棒痛毆女友前夫

北港朝天宮媽祖遶境再傳鬥毆 警逮7人函送法辦

中職／周思齊滿壘打席遇灑水器插曲 新莊下起人造雨

相關新聞

【即時短評】諷刺！政府高喊幫養兒 部桃護理師竟虐嬰

衛福部桃園醫院爆出護理師「虐嬰」事件，雖然護理師自稱僅拍打床墊，沒打到小孩，但事發在去年8、9月間，距今已久，真相難查，...

搭訕被拒 高中生強拉少女、打傷女子 法院昨晚諭知收容

基隆市1名男高中生，8日晚上先搭訕少女時，涉嫌動手拉她和抱她；不久又搭訕20多歲女子，涉嫌動手打傷她。警方昨天到學校將他...

債務談判破裂兩造當街鬥毆 新莊警速逮12人送辦

22歲黃姓男子（乙方）積欠陳男（甲方）20萬欠債屢催不還，昨天下午5時許，雙方各帶人馬前往新莊區中平路談判，雙方碰面黃男...

影／小兒科病房「砰砰砰」聲！護理師疑虐嬰 醫院相關人調查處分

爆料公社今天po文桃園某醫院護理人員疑似虐嬰，市議員黃瓊慧晚上在臉書轉述引起關注。社會局、衛生局查出畫面中的醫院後聯繫醫...

屏東海生館晚間火警！電信機房起火 燃燒面積約2坪

位在屏東縣車城鄉的國立海洋生物博物館今天晚間7點50分驚傳火警，消防人員到場發現，是獨立建築物電信機房冒煙，通知台電到場...

台南3歲女童車禍亡 父感謝大家「別再到現場送花、玩具」

余姓3歲女童過斑馬線時不幸被轎車撞死，許多民眾送鮮花和玩具到車禍現場，余父今晚說，家屬都感受到大家對她女兒的不捨與關懷，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦