影／小兒科病房「砰砰砰」聲！護理師疑虐嬰 醫院相關人調查處分

爆料公社今天po文桃園某醫院護理人員疑似虐嬰，市議員黃瓊慧晚上在臉書轉述引起關注。社會局、衛生局查出畫面中的醫院後聯繫醫院，院方隨即了解和處置，立即把與案情相關的護理長調非主管職，涉案的護理師也調其他部門，相關人送醫院考紀會調查，並通報社會局。

醫院和社會、衛生局追查，初步確認事情發生在去年8、9月間醫院的小兒科病房，護理師自稱沒打這名3個月大的嬰兒，而是拍打床墊，原因是嬰兒住院的頻率高，父親先前又不遵守探病的規定，凌晨值班的時候一邊拍打床墊一邊碎念。醫院強調，雖然家長的行為引起護理師微詞，但是護理師的行為確實不對，因此連同護理長調為非主管。

據了解嬰兒的家庭也是社會局協助的受關懷家庭，短短15秒的影片可以聽見小兒病房值班護理師拍打10下「砰砰砰」的聲音，但是離錄影的鏡頭遠，看不出來有打嬰兒的情形，不過確實聽很大聲的拍打聲，還聽到嬰兒的哭聲，護理師罵「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看，看屁啊、死白目、你以為喔、那麼愛住院、通報社工啦」。最靠近鏡頭的護理師依然坐著沒有制止，社會局表示會追查醫院和護理人員是否違反兒童及少年福利與權益保障法。

市議員黃瓊慧表示，嬰兒生病住院已經很可憐，護理人員居然還「虐打」，影片還伴隨其他護理師的訕笑聲，真的非常可惡。

影片及原文後來已從爆料粉團刪除，不過黃瓊慧服務處已經備份並且查證中。黃瓊慧強調我好希望不要發生這種事情，但卻層出不窮。