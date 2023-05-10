台南3歲女童車禍亡 父感謝大家「別再到現場送花、玩具」

余姓3歲女童過斑馬線時不幸被轎車撞死，許多民眾送鮮花和玩具到車禍現場，余父今晚說，家屬都感受到大家對她女兒的不捨與關懷，希望大家不要再到現場擺放花束與玩具，畢竟那個路段還是有些危險性，請將對她女兒的關懷，轉給其他更有需要幫助的弱勢團體或單位，再次替女兒感謝大家。

台南市北區忠義路、成功路口，前天發生3歲女童和母親過斑馬線時不幸發生車禍，女童被轎車撞死，母親重傷住院救治，可憐處境令許多人同情。

昨天上午開始有民眾主動到車禍現場附近，送上鮮花和玩具，追悼過逝的女童，今天仍有民眾送鮮花和玩具到現場，但有些置於分隔島上被風吹落於車道上 。