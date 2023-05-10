快訊

興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

台南3歲女童車禍亡 父感謝大家「別再到現場送花、玩具」

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

余姓3歲女童過斑馬線時不幸被轎車撞死，許多民眾送鮮花和玩具到車禍現場，余父今晚說，家屬都感受到大家對她女兒的不捨與關懷，希望大家不要再到現場擺放花束與玩具，畢竟那個路段還是有些危險性，請將對她女兒的關懷，轉給其他更有需要幫助的弱勢團體或單位，再次替女兒感謝大家。

台南市北區忠義路、成功路口，前天發生3歲女童和母親過斑馬線時不幸發生車禍，女童被轎車撞死，母親重傷住院救治，可憐處境令許多人同情。

昨天上午開始有民眾主動到車禍現場附近，送上鮮花和玩具，追悼過逝的女童，今天仍有民眾送鮮花和玩具到現場，但有些置於分隔島上被風吹落於車道上 。

余父下午今天重回到現場，感謝事發當事所有協助妻女的附近鄰居和民眾，看到民眾送給妹妹的花束與玩具。 他今天傍晚表示，如果可以的話，請將您將對她女兒的關懷，轉給其他更有需要幫助的弱勢團體或單位，再次替女兒感謝大家。

民眾主動送鮮花和玩具置於台南市北區成功路車禍現場，但余父考量該路段還是有些危險性，他今晚請大家不要再到現場擺放花束與玩具。記者黃宣翰／攝影
民眾主動送鮮花和玩具置於台南市北區成功路車禍現場，但余父考量該路段還是有些危險性，他今晚請大家不要再到現場擺放花束與玩具。記者黃宣翰／攝影

車禍

延伸閱讀

台南3歲女童斑馬線遭撞不治 時力喊制定行人庇護島規範

3歲女童走斑馬線被輾死 肇事孕婦道歉「1句話」引撻伐：妳沒資格當媽

影／轎車路口禮讓小學生過馬路 小學生90度彎腰鞠躬道謝

台南女童遭撞路口現況曝光 車輛守規矩 分隔島擺追思物

相關新聞

台南3歲女童車禍亡 父感謝大家「別再到現場送花、玩具」

余姓3歲女童過斑馬線時不幸被轎車撞死，許多民眾送鮮花和玩具到車禍現場，余父今晚說，家屬都感受到大家對她女兒的不捨與關懷，...

女子身陷假摩根大通投資網站 郵局警員識破阻詐160萬

台南市永康區林姓女子身陷投資網站不知，將160萬元積蓄急匯給對方，幸郵局葉姓專員識破結合警方成功阻詐，永康警分局昨頒發感...

騷擾未成年前女友還到學校盯哨 補教師被起訴跟騷法

新北市一名補習班溫姓教師與高中女學生交往，期間多次發生性關係，後來女學生欲與溫分手，溫不願意，先是以賴瘋狂傳訊聯繫女學生...

基隆崇右大學火警 活動中心冷氣冒出陣陣黑煙 原因待查

基隆市崇右影藝科技大學活動中心今天傍晚發生火警，牆上一台窗型冷氣冒出陣陣黑煙。消防局派員到場滅火，沒有造成人員受傷。消防...

恆春玉荷包進入產期1公斤要價700多元 警啟動護荔專案

恆春半島是玉荷包荔枝產區，因獨特地理條件，每年在母親節前一周搶先全國上市，也因產季最早，比其他產區快3周以上，量少價格高...

新莊中平國中前驚傳當街擄人 警：談判鬥毆正追查中

新北市新莊區中平國中前，今天傍晚5時許驚傳擄人上車，有路過民眾拍下畫面，上傳臉書社群《黑色豪門企業》。對此新莊警分局表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦