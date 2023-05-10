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興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

女子身陷假摩根大通投資網站 郵局警員識破阻詐160萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區林姓女子身陷投資網站不知，將160萬元積蓄急匯給對方，幸郵局葉姓專員識破結合警方成功阻詐，永康警分局昨頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有打詐英雄（熊）寶寶1隻，呼籲民眾對網路投資真的要小心，高獲利保證更幾乎是詐騙

據知，林女是在臉書結識網友數日，對方以甜言蜜語攻陷林女心防，雙方互以老公老婆相稱。男子以虛假「摩根大通」投資網站誆騙林女，要林女轉160萬元投資，林雖一度疑惑，但本月5日仍到永康郵局欲匯款。

永康郵局葉姓專員察覺有異，永康派出所警員獲報徐子原、翁誠藝獲報趕至，眾人一番說明，女子終於醒悟及時保住160萬元。

永康警分局長甘炎民，昨親率偵查隊隊長邱瑋賓及永康派出所所長莊大成等人代表分局前往頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有打詐英雄（熊）寶寶1隻，感謝葉姓專員積極協助警方阻詐。警方也提醒，網路用名人或知名投資網站標榜高報酬率等宣傳，幾乎都是詐騙，民眾勿受騙。

永康郵局葉姓專員（右2）積極阻詐，永康警分局長甘炎民（中）、偵查隊長邱緯賓（右1）、永康派出所所長莊大成（左1）前往頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有打詐英雄（熊）寶寶1隻。記者謝進盛／翻攝
永康郵局葉姓專員（右2）積極阻詐，永康警分局長甘炎民（中）、偵查隊長邱緯賓（右1）、永康派出所所長莊大成（左1）前往頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有打詐英雄（熊）寶寶1隻。記者謝進盛／翻攝

郵局 詐騙

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