女子身陷假摩根大通投資網站 郵局警員識破阻詐160萬

台南市永康區林姓女子身陷投資網站不知，將160萬元積蓄急匯給對方，幸郵局葉姓專員識破結合警方成功阻詐，永康警分局昨頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有打詐英雄（熊）寶寶1隻，呼籲民眾對網路投資真的要小心，高獲利保證更幾乎是詐騙。

據知，林女是在臉書結識網友數日，對方以甜言蜜語攻陷林女心防，雙方互以老公老婆相稱。男子以虛假「摩根大通」投資網站誆騙林女，要林女轉160萬元投資，林雖一度疑惑，但本月5日仍到永康郵局欲匯款。

永康郵局葉姓專員察覺有異，永康派出所警員獲報徐子原、翁誠藝獲報趕至，眾人一番說明，女子終於醒悟及時保住160萬元。