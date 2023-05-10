31樓高吊臂掉落砸中捷車廂 北市14年前也曾從天降毀遊覽車

台中南屯一處興富發建案今發生工安意外，行駛中的捷運車廂遭自31樓掉落的吊車吊臂砸中，釀1死8傷；北市14年前曾有遊覽車，被31樓墜落的起重機吊臂砸中。台北市建管處今表示，目前已在清查北市捷運站兩側，有無在禁限建範圍內的施工工地。

北市2009年4月發生起重機吊臂墜落的重大工安意外，一輛載有大陸旅行團的遊覽車，行經信義區統一開發市政府轉運站新建工程工地時，遭31樓掉落的起重機吊臂砸中，造成多名死傷。中央因此訂定「施工計畫書配合查核建築物塔式起重機具送審作業計畫」，並於2020年4月生效。

台北市建管處說明塔式起重機具前期防範作為，建築主管機關於同意開工前，會查核施工計畫書內是否具備相關機關同意文件，包含勞工安全衛生文件以及道路交通維持計畫，以維護公共安全，施工過程中若有違反建築法、營造業法等相關法律規定者將移送懲戒。

針對捷運兩側的工地管理，建管處指出，起造人應先會同捷運主管機關及捷運營運機構，並辦理捷運設施現況調查及現況測量，提出與原設計保護捷運設施相符的施工計畫，由當地主管建築機關會商捷運主管機關審核同意後始得開工。