快訊

由新光產承保！吊臂刺穿中捷釀1死9傷 最高保險理賠金額曝光

31樓高吊臂掉落砸中捷車廂 北市14年前也曾從天降毀遊覽車

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台中南屯一處興富發建案今發生工安意外，行駛中的捷運車廂遭自31樓掉落的吊車吊臂砸中，釀1死8傷；北市14年前曾有遊覽車，被31樓墜落的起重機吊臂砸中。台北市建管處今表示，目前已在清查北市捷運站兩側，有無在禁限建範圍內的施工工地。

北市2009年4月發生起重機吊臂墜落的重大工安意外，一輛載有大陸旅行團的遊覽車，行經信義區統一開發市政府轉運站新建工程工地時，遭31樓掉落的起重機吊臂砸中，造成多名死傷。中央因此訂定「施工計畫書配合查核建築物塔式起重機具送審作業計畫」，並於2020年4月生效。

台北市建管處說明塔式起重機具前期防範作為，建築主管機關於同意開工前，會查核施工計畫書內是否具備相關機關同意文件，包含勞工安全衛生文件以及道路交通維持計畫，以維護公共安全，施工過程中若有違反建築法、營造業法等相關法律規定者將移送懲戒。

針對捷運兩側的工地管理，建管處指出，起造人應先會同捷運主管機關及捷運營運機構，並辦理捷運設施現況調查及現況測量，提出與原設計保護捷運設施相符的施工計畫，由當地主管建築機關會商捷運主管機關審核同意後始得開工。

建管處表示，北市若發生此類重大工安，將即刻勒令廠商停工，並將依法開罰，後續會再釐清相關責任據以重罰。

台中市南屯區一處興富發建案今天發生吊車吊臂倒塌，砸中行駛中的捷運車廂釀1死8傷。記者黃仲裕／攝影
台中市南屯區一處興富發建案今天發生吊車吊臂倒塌，砸中行駛中的捷運車廂釀1死8傷。記者黃仲裕／攝影
北市2009年4月曾發生起重機吊臂墜落的重大工安意外，一輛載有大陸旅行團的遊覽車，行經信義區一處工地時，遭31樓掉落的起重機吊臂砸中。本報系資料照。
北市2009年4月曾發生起重機吊臂墜落的重大工安意外，一輛載有大陸旅行團的遊覽車，行經信義區一處工地時，遭31樓掉落的起重機吊臂砸中。本報系資料照。

捷運 北市 重機

延伸閱讀

吊臂砸台中捷運釀1死9傷 興富發全市9處建案全面勒令停工

吊臂砸中捷列車1死8傷 桃捷查沿線41處工地潛在威脅

吊臂砸台中捷運釀1死8傷 興富發總經理等3人鞠躬道歉

恐怖吊臂刺穿中捷1死8傷 外籍師傷者：不懂看到鐵架還撞上

相關新聞

31樓高吊臂掉落砸中捷車廂 北市14年前也曾從天降毀遊覽車

台中南屯一處興富發建案今發生工安意外，行駛中的捷運車廂遭自31樓掉落的吊車吊臂砸中，釀1死8傷；北市14年前曾有遊覽車，...

騷擾未成年前女友還到學校盯哨 補教師被起訴跟騷法

新北市一名補習班溫姓教師與高中女學生交往，期間多次發生性關係，後來女學生欲與溫分手，溫不願意，先是以賴瘋狂傳訊聯繫女學生...

基隆崇右大學火警 活動中心冷氣冒出陣陣黑煙 原因待查

基隆市崇右影藝科技大學活動中心今天傍晚發生火警，牆上一台窗型冷氣冒出陣陣黑煙。消防局派員到場滅火，沒有造成人員受傷。消防...

恆春玉荷包進入產期1公斤要價700多元 警啟動護荔專案

恆春半島是玉荷包荔枝產區，因獨特地理條件，每年在母親節前一周搶先全國上市，也因產季最早，比其他產區快3周以上，量少價格高...

新莊中平國中前驚傳當街擄人 警：談判鬥毆正追查中

新北市新莊區中平國中前，今天傍晚5時許驚傳擄人上車，有路過民眾拍下畫面，上傳臉書社群《黑色豪門企業》。對此新莊警分局表示...

台南3歲女童斑馬線遭撞不治 時力喊制定行人庇護島規範

台南市發生女童在斑馬線上遭撞不治事故，時代力量發言人余佳蒨今天說，整個「道路交通標誌標線號誌設置規則」看不到「行穿線退縮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦