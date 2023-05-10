新北國中女學生昨七樓墜落 搶救一日不治身亡
新北市一名女國中生，昨天下午2時許於住處七樓頂墜落，頭部重創、股盆骨折緊急送醫急救，今天下午傷重不治身亡。女學生未留遺書，現場沒有打鬥跡象，動機為何有待檢警調查釐清。
據了解，16歲國中女學生，昨天下午2時許，於新北市住處七樓頂墜落，當場頭部重創、股盆骨折沒有生命徵象，緊急送醫搶救，今天下午2時50分左右，因傷重宣告不治。
警方昨天勘驗現場沒有打鬥跡象、沒有外力介入跡象，死者沒有留下遺書，詢問家屬也不清楚發生何事？警方另通報衛生單位及學校，並啟動關懷輔導機制。至於確切事發原因，則有待後續警方調查釐清。
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