騷擾未成年前女友還到學校盯哨 補教師被起訴跟騷法
新北市一名補習班溫姓教師與高中女學生交往，期間多次發生性關係，後來女學生欲與溫分手，溫不願意，先是以賴瘋狂傳訊聯繫女學生，要求「我不想一個人」，被女學生婉拒後轉而辱罵「要自殺趕快去」，還要求女學生返還交往時的開銷、禮品等，更跑到女學生就讀學校盯哨，被新北地檢署依跟蹤騷擾防治法起訴。
檢方調查，溫姓教師與女學生在網路上認識並成為男女朋友，溫姓教師免費幫女學生補習，兩人交往期間也多次發生性關係。未料今年1月6日女學生向溫姓教師提分手後，溫不甘向女學生提復合，求「我不想一個人」，被女學生婉拒後，轉為傳送「你不要不知恥」等警告、威脅語，並要求女學生還他交往時的開銷、禮品與家教費，還傳訊息騷掃女學生家人。
除了傳訊，溫姓教師還跑到女學生就讀的學校盯梢、守候她，讓女學生生活大受影響，在父母陪同下報警處理，新北地檢署依跟騷法起訴溫姓教師。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言