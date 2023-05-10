騷擾未成年前女友還到學校盯哨 補教師被起訴跟騷法

新北市一名補習班溫姓教師與高中女學生交往，期間多次發生性關係，後來女學生欲與溫分手，溫不願意，先是以賴瘋狂傳訊聯繫女學生，要求「我不想一個人」，被女學生婉拒後轉而辱罵「要自殺趕快去」，還要求女學生返還交往時的開銷、禮品等，更跑到女學生就讀學校盯哨，被新北地檢署依跟蹤騷擾防治法起訴。

檢方調查，溫姓教師與女學生在網路上認識並成為男女朋友，溫姓教師免費幫女學生補習，兩人交往期間也多次發生性關係。未料今年1月6日女學生向溫姓教師提分手後，溫不甘向女學生提復合，求「我不想一個人」，被女學生婉拒後，轉為傳送「你不要不知恥」等警告、威脅語，並要求女學生還他交往時的開銷、禮品與家教費，還傳訊息騷掃女學生家人。