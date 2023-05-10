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車內廣播已喊停車…吊臂刺穿中捷釀9人傷亡 外籍師傷者還原：看到鐵架還撞上

騷擾未成年前女友還到學校盯哨 補教師被起訴跟騷法

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市一名補習班溫姓教師與高中女學生交往，期間多次發生性關係，後來女學生欲與溫分手，溫不願意，先是以賴瘋狂傳訊聯繫女學生，要求「我不想一個人」，被女學生婉拒後轉而辱罵「要自殺趕快去」，還要求女學生返還交往時的開銷、禮品等，更跑到女學生就讀學校盯哨，被新北地檢署依跟蹤騷擾防治法起訴。

檢方調查，溫姓教師與女學生在網路上認識並成為男女朋友，溫姓教師免費幫女學生補習，兩人交往期間也多次發生性關係。未料今年1月6日女學生向溫姓教師提分手後，溫不甘向女學生提復合，求「我不想一個人」，被女學生婉拒後，轉為傳送「你不要不知恥」等警告、威脅語，並要求女學生還他交往時的開銷、禮品與家教費，還傳訊息騷掃女學生家人。

除了傳訊，溫姓教師還跑到女學生就讀的學校盯梢、守候她，讓女學生生活大受影響，在父母陪同下報警處理，新北地檢署依跟騷法起訴溫姓教師。

溫姓教師跟騷未成年前女友，還跑到對方就讀學校盯哨，被依跟蹤騷擾法起訴。示意圖／ingimage
溫姓教師跟騷未成年前女友，還跑到對方就讀學校盯哨，被依跟蹤騷擾法起訴。示意圖／ingimage

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