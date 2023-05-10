快訊

靜宜助理教授搭中捷遇死劫 學生聞噩耗悲痛：老師是很溫柔、很棒的人

急欲展現戰力？郭台銘用BNT牌衝提名 公關人士：王牌「打太早」

獨／台中捷運僅偵側軌道障礙 但高空掉鐵架距150公尺煞不住

影／三重區環河南路大樓火警 ２人休克送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區環河南路某社區大樓，今天下午4時05分報案發生火警，火勢和大量濃煙從2樓猛烈竄出，消防隊趕抵迅速射水搶救，同時疏散其他樓層居民，4時22分通報火勢熄滅，但救出2人疑似休克送醫，起火原因待查。

這幢社區樓高13層共45戶，2樓傳出火煙，整個樓層約100平方公尺面積全面燃燒，消防局陸續調派39車、94人趕往搶救，雖然4時14分即通報控制火勢、4時22分熄滅，共救出3人，其中2人疑因嗆傷休克送醫搶救。

消防隊員在5樓梯間救出1名年約60歲婦人、在9樓梯間找到1名年約50歲婦人，2人都已意識模糊，分別由救護車送往北市馬偕醫院和新北市立醫院三重院區救治，另有1名60歲婦人意識清楚，預防性送往北市馬偕醫院觀察。

新北市三重區環河南路某社區大樓今天下午4時許發生火警，火勢和大量濃煙從2樓猛烈竄出。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區環河南路某社區大樓今天下午4時許發生火警，火勢和大量濃煙從2樓猛烈竄出。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院 意識

延伸閱讀

永和暗夜火警一女成焦屍 疑抽煙不慎引燃床墊被子釀災

台南北區區政大樓動土 預定114年8月完工

經6次流標南市北區區政大樓動土 2.1億增到2.8億元

新北市永和民宅火警 1死1傷疑人為縱火

相關新聞

影／三重區環河南路大樓火警 ２人休克送醫

新北市三重區環河南路某社區大樓，今天下午4時05分報案發生火警，火勢和大量濃煙從2樓猛烈竄出，消防隊趕抵迅速射水搶救，同...

網友讚「嫉惡如仇」基層警員樣貌 他用身在公門修行勸交通

桃園市警局大力取締路口不禮讓行人執法，蘆竹區南崁路、南山路口日前發生學生被車輛撞飛車禍，蘆竹交通分隊警員林伯穎在該路口緊...

三總醫師被病患家屬毆打擊中鼻樑 衛福部、公立醫院協會回應了

三總神經科主治醫師顏尚易今於臉書PO出一段影片，畫面中一名男性病患家屬，因要求開立巴氏量表未果，怒氣沖沖地拉扯醫師，隨著...

3歲女童走斑馬線被輾死 肇事孕婦道歉「1句話」引撻伐：妳沒資格當媽

台南市北區忠義路、成功路口，8日中午發生死亡車禍。李姓母女走在行人穿越道，遭杜姓孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治。女童父親表示，事發後有接到肇事孕婦來電，稱「肚子裡的孩子賠給你」，除了讓女童父親相當傻眼外，也引發網友群起撻伐「根本沒資格當媽媽」。

自己人偷自己人！他當過送貨司機 專挑「習慣不上鎖」行竊

通緝犯陳姓男子在台北市中正區犯下多起竊盜案件，專挑送貨、車門未上鎖的車開門竊走司機錢包，待司機發覺被偷竊報警，警方調閱監...

影／騎士路中突發胸口劇痛瀕危 大學生義消聯手警消及時救命

銘傳大學犯罪防治系大二學生鄧卓宇為實現小時夢想加入龜山義消行列，他昨天騎機車行經桃園區中山路，遇上呂姓男子突發胸口劇痛昏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦