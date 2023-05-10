影／三重區環河南路大樓火警 ２人休克送醫
新北市三重區環河南路某社區大樓，今天下午4時05分報案發生火警，火勢和大量濃煙從2樓猛烈竄出，消防隊趕抵迅速射水搶救，同時疏散其他樓層居民，4時22分通報火勢熄滅，但救出2人疑似休克送醫，起火原因待查。
這幢社區樓高13層共45戶，2樓傳出火煙，整個樓層約100平方公尺面積全面燃燒，消防局陸續調派39車、94人趕往搶救，雖然4時14分即通報控制火勢、4時22分熄滅，共救出3人，其中2人疑因嗆傷休克送醫搶救。
消防隊員在5樓梯間救出1名年約60歲婦人、在9樓梯間找到1名年約50歲婦人，2人都已意識模糊，分別由救護車送往北市馬偕醫院和新北市立醫院三重院區救治，另有1名60歲婦人意識清楚，預防性送往北市馬偕醫院觀察。
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