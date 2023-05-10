網友讚「嫉惡如仇」基層警員樣貌 他用身在公門修行勸交通

桃園市警局大力取締路口不禮讓行人執法，蘆竹區南崁路、南山路口日前發生學生被車輛撞飛車禍，蘆竹交通分隊警員林伯穎在該路口緊盯取締違規認真，網友貼文「看到嫉惡如仇基層警員的真實樣貌」請民眾給予鼓勵。林伯穎今天下午說，他是依法執勤做好分內的事，取締是手段，配合宣導希望民眾聽進去，事故就會降低。

警方5月起交通大執法取締路口不禮讓行人專案，近日連續發生不禮讓行人傷亡事故，引發社會議論，蘆竹區南崁路、南山路口，日前發生一名學生被車子撞飛幾十公尺車禍，造成附近民眾批評車不讓人行為，林伯穎和警員多人輪番至該路口加強取締不讓行人車輛，遏止汽機違規，引起網友按讚。

「良言一句三冬暖」，網友貼文表示，這幾天總是看到一位年輕警員，盯著南山路、南崁路過往車輛，問知是日前學生被撞飛事故，警員表情與語氣充滿不捨、憤怒，讓他看到嫉惡如仇基層警員的真實樣貌，請大家給基層警員多點鼓勵，改天經過該路口橋頭，如果羞於表答感謝與加油，不妨用眼神表示感謝與敬意。

網友形容這位嫉惡如仇的基層警員，查出是蘆竹交通分隊警員林伯穎，他東海大學會計系畢業後，並未從事會計相關工作，反而聽從國中同學建議特考走上從警之路，從警10年來，在桃園結婚生女，林說，警察工作穩定，從警是想做好分內工作，看到許多交通案例，方知民眾騎車、開車觀念不正確，防禦駕駛觀念欠缺，他取締違規、反而會多一些宣導。