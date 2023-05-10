自己人偷自己人！他當過送貨司機 專挑「送貨習慣不上鎖」行竊

通緝犯陳姓男子在台北市中正區犯下多起竊盜案件，專挑送貨、車門未上鎖的車開門竊走司機錢包，待司機發覺被偷竊報警，警方調閱監視器畫面掌握犯嫌住處，經多日埋伏，終於在第8天順利逮捕，他坦承犯行，警詢後被依竊盜罪嫌送辦，通緝部分解送歸案。

中正警第一分局今年2月、4月接連獲報5起竊盜案，由於行竊手法相同，都是趁貨車司機送貨不在車上時，犯嫌趁隙開車門搜刮錢財，警方擴大釐清發現都是陳男（44歲）所為，且他有通緝身分，循線至他新北市新莊區公寓住處埋伏逮人。

由於陳男回家時間不固定，中正第一分局警方經多日埋伏，終於在5月4日、第8次埋伏時順利逮到他，他坦承竊盜犯行，警詢時稱自己之前也是貨車司機，因為手受傷不能搬重物，所以打零工度日，由於財不夠用，才動起歪腦筋，專挑貨車司機送貨通常不會上鎖來行竊，供稱得手金額約1萬多元。