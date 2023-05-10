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新北議員指遭侵害女子求助無門 如Ｎ號房翻版

中央社／ 新北10日電

新北市議員卓冠廷今天質詢指有女子遭性侵求助無門後投河自盡及少女遭迫拍不堪影片報案難，形同南韓Ｎ號房事件翻版；市長侯友宜表示，有案子發生就一定要解決。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員卓冠廷質詢新北市多起少女受害，求助無門，如同韓國「Ｎ號房」事件翻版。

他表示，三重有女子被網友掌握私密影片，遭多次性侵，她4月18、19日2度報案，警方均未完成報案程序，也未關心被害人，沒有第一時間保全證據，也沒有通報社工陪同，被害女子求助無門，投河自盡。

他還說，另有未成年女學生遭網友脅迫拍攝不堪的影片和照片，打電話向新北市警局婦幼警察大隊求助，卻電話都無人接聽，求助律師打電話還是沒人接電話，轉打1999，服務人員說，到派出所報案。

他表示，未成年被害人報案數月後，新北警方都沒有破案，嫌犯甚至透過被害人帳號，找到被害人的同學們，威脅要到學校去堵被害人。

警察局長廖訓誠針對浮屍案表示，女子報案後有掌握對象並報檢察官指揮偵辦。警方受理後就依性侵害處理程序驗傷，但因當事人改名，醫院要求再帶健保卡而未完成報案。

廖訓誠表示，被害人第2次報案因敘述不完整而未完成，但全案有通報社會局，因被害人是成年人，曾有詢問是否要社工陪同。至於少女案偵辦中，不方便透露細節。

侯友宜表示，有案子發生就一定要解決。有任何個案都應去了解警方的程序有無做好，若不好也有檢討空間，內部也會積極調查，破案是職責，一定要偵辦釐清。

卓冠廷強調，請侯友宜拿出自己博士論文的專業，交辦廖訓誠積極辦案，認清新北「Ｎ號房」的嚴重性，儘速找到背後的網路性暴力罪犯，防堵私密影像繼續外流。

侯友宜 卓冠廷

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