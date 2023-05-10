七寶媽背無防護幼兒練滑雪引發撻伐 被要求上親職課程

網紅「林叨囝仔」是位七寶媽，日前挺孕肚攀爬三千公尺百岳引發爭議，近日又有熱心民眾向高市議員黃捷投訴，這位七寶媽竟在毫無防護下，背著稚齡小孩練習滑雪，擔心林家小孩處於高風險環境。高市社會局表示，家防中心已介入關心，林姓夫妻態度配合，坦承行為有所不妥，將安排上親職教育輔導課程。

「林叨囝仔」去年11月在臉書發文，圖片內容是她背著年幼老六在滑雪學校受訓，小孩在無防護情況下深蹲及跳高等動作。

黃捷指出，陸續有民眾反映，高雄有位七寶媽，在孩子毫無防護的情況下，背著嬰兒進行滑雪練習、深蹲跳等活動，畫面怵目驚心，希望她能介入協助，保護孩子的安全。

黃捷也說，劇烈搖晃嬰兒，可能引起「嬰兒搖晃症」，嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死，社會局已調查是否違反兒童及少年福利與權益保障法相關情事，教育局也要關心孩子自學狀況。

黃捷說，每個人育兒的方式不同，大家關心的同時，應給予父母尊重，但無論如何，一切都以孩子的安全為重，要避免憾事發生。