機車騎士誤闖國道 不滿攔截打警察遭逮捕

54歲許姓男子今天從台中市騎機車北上，卻闖入國道一路往南，國道警方獲報在國道3號南向203.8公里處彰化路段攔下許男，處理過程許男突然攻擊員警造成臉頰挫傷，遭逮捕法辦。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天上午獲報，一輛機車沿國道一路南下，警方派出快官、大甲分隊巡邏車攔截，在國道3號南向203.8公里處、彰化市快官路段攔下這輛機車，不料許男突然動手攻擊，造成林姓小隊長左臉頰挫傷送醫包紮。

國道警察第七大隊透過訊息表示，初步了解許姓民眾騎乘普通重型機車由台中市清水區出發，欲前往北部卻誤闖國道，勤務指揮中心接獲報案立即調度快官分隊、大甲分隊巡邏車前往攔截後依規定製單舉發。

許男見巡邏車不停，還加速亂竄車道意圖逃逸，警方追逐數百公尺將機車攔停至路肩，拖吊車到場處理時，許男心生不滿，突然出手攻擊員警，造成大甲分隊林姓小隊長左臉頰挫傷，警方立即依涉犯妨害公務罪嫌逮捕，預計下午移送彰化地方檢察署偵辦。

國道警方指出，機車騎士若誤駛國道應儘速找安全處所停放，開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打1968專線或利用1968 App報案；慢車、普通重型機車不得行駛或進入高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處新台幣3000元至6000元罰鍰。