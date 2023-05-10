疑不滿險遭遊覽車撞 騎士攔車大罵：你要害死多少人

台北市萬華區毛姓男子昨天早上騎車行經東園街，疑不滿一輛遊覽車靠太近，險些遭撞，大聲咆哮不讓遊覽車離去，大罵「你要害死多少人」，連三字經都飆出口，轄區警方獲悉趕抵，初步釐清沒有擦撞情事，但毛男大聲辱罵，遊覽車駕駛黃男不滿，表示將提告妨害名譽。

萬華分局東園街派出所員警9日早上7點多，聽聞大聲辱罵聲響查看，發現疑似有行車糾紛，主動上前關心，機車騎士毛男（41歲）稱騎車差點被遊覽車撞到，不滿對方態度才攔下他，而遊覽車駕駛黃男（51歲）喊冤說，自己正常開車，質疑對方騎車用手機才險釀禍。