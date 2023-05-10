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男子騎機車闖國道不滿被開單 涉毆警被依妨害公務法辦

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

54歲許姓男子今天上午騎機車闖入國道3號，被國道公路警察第三大隊2輛巡邏車攔截，並開單告發，引起許男不滿，出手攻擊員警，造成林姓小隊長左側臉頰挫傷，警方當場將許男逮捕，依妨害公務罪嫌偵辦。

警方調查，許男騎乘機車從台中清水區出發，沿國道3號行駛，約上午9時21分許行經南向203.8公里，警方接獲民眾報案，隨即調度2部巡邏車前往攔截，並開單告發，卻引起許男不滿，涉嫌攻擊林姓小隊長，左側臉頰挫傷，警方立即依妨害公務罪嫌偵辦。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，慢車、普通重型機車不得行駛或進入於高速公路，違者將依道路交通管理處罰條例處3000到6000元罰鍰。

警方呼籲，機車騎士若不慎誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」或利用「1968 App」的「警政報案」報案。

國道公路警察第七大隊林姓小隊長在處理男子誤闖國道案，左臉頰遭毆打成傷。圖／警方提供
國道公路警察第七大隊林姓小隊長在處理男子誤闖國道案，左臉頰遭毆打成傷。圖／警方提供
國道公路警察第七大隊林姓小隊長在處理男子誤闖國道案，左臉頰遭毆打成傷。圖／警方提供
國道公路警察第七大隊林姓小隊長在處理男子誤闖國道案，左臉頰遭毆打成傷。圖／警方提供
國道公路警察第七大隊林姓小隊長在處理男子誤闖國道案，左臉頰遭毆打成傷。圖／警方提供
國道公路警察第七大隊林姓小隊長在處理男子誤闖國道案，左臉頰遭毆打成傷。圖／警方提供

國道 警察 1968

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