影／命懸一線！醉男躺鐵軌睡覺差1分鐘成亡魂 兩警急解圍

33歲林姓男子，昨天下午在工地內喝的爛醉，工頭通知林妻載回，不料車子行經新北市三鶯二橋下方，林男卻在車上失控拉扯方向盤，林妻急停路旁，不料林男竟開車門走到一旁鐵軌躺在上面睡覺，林妻嚇到趕緊打電話報警協助。三峽警分局鶯歌所兩員警獲報趕抵，趕緊把林男拉離鐵軌，不到一分鐘火車便疾駛而來，解除一場虛驚。

據了解，林姓男子（33歲）是建築工地臨時工，昨天下午他在新北市鶯歌區一處工地內趁空檔喝酒，不料林男喝得太多喝醉了，竟在工地內失控亂鬧，其他同事受不了向工頭告狀，並通知林妻載他回家休息。

怎料，林男上車後還是醉語胡謅，甚至數度拉扯車上方向盤，林妻覺得危險，車才開下三鶯二橋便趕緊停靠路旁。此時，林男竟打開車門朝著三鶯二橋下方鐵軌走去，隨後躺在鐵軌上呼呼大睡，林妻深怕恐有危險趕緊通知轄區警方到場協處。

三峽警分局鶯歌分駐所警員胡傑森（27歲、警專34期畢）、劉呈樟（27歲、警專36期畢）獲報趕抵，果見三鶯二橋下方鐵道有男子躺在上面，兩警衝前大喊「起來！趕快啦！趕快啦！」但林男已經癱醉爬不起來，只能醉語回警「趕快…..甚麼….啦？」「好啦！睡覺…..」2警一把將他拉起，移至鐵道旁，不但一分鐘一輛火車疾駛而來，解除林男險淪為輪下亡魂。

沒想到林男搖晃起身，竟還問警「我的耶穌沒有不讓我睡這邊阿！」警員劉呈樟 一聽傻眼安撫回說「是耶穌叫你不要衝動啦！」隨後將他上銬帶回派出所保護管束。