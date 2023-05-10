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七寶媽危險動作惹議促查 高市府：3學齡子女已申請自學

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

網紅「林叨囝仔」曾因媽媽Sydney挺孕肚登山動用救援人力惹議，網友又挖出她將幼兒揹在前胸學滑雪，自己防護裝備齊全，被說是拿女兒當肉墊。高雄市議員黃捷今天發文希望市府介入協助，保護孩子安全。七寶媽有3個孩子是學齡兒童，高雄市教育局表示，此家庭為3個孩子申請自學，經審核通過，會持續協助輔導。

高雄市教育局表示，目前該家庭共3名國小學生申請個人非學校型態實驗教育，依「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」規定，由各具專業的非學校型態實驗教育審議會委員審議通過後，才能執行其非學校型態實驗教育計畫。

教育局每學年度邀集審議會委員或委託相關學術團體、專業機構，辦理個人實驗教育的訪視。教育局表示，今年度及往年都有進行個人輔導訪視，訪視結果良好。

設籍學校指出，學童每周部分時間返校上課狀況良好。另自學生每學年度結束繳交的學習狀況報告書，尚符其非學校型態實驗教育計畫申請書內容。教育局會與學校持續關心此案自學生，提供協助及輔導。

總統蔡英文去年曾與高雄市長陳其邁拜訪親子網紅「林叨囝仔」，當時還是六寶家庭。

網紅「林叨囝仔」揹著孩子學滑雪的畫面，被網友罵翻。圖／摘自臉書
網紅「林叨囝仔」揹著孩子學滑雪的畫面，被網友罵翻。圖／摘自臉書

教育局 網紅

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