影／八里米倉國小門前 婦人開車頭暈自撞翻覆4輪朝天

新北市八里區米倉國小校門前，今天上午11時發生翻車事故，54歲鄭姓女子自稱開車突感一陣暈眩，失控自撞路邊違停車輛之後翻覆在車道上，幸未釀成二次事故波及無辜，目前鄭女送醫急診，尚無法了解詳細發生原因。

據了解，當時鄭女獨自駕駛白色休旅車，沿八里區龍米路往五股方向行駛，過1處左轉彎道之後，她卻慢慢往右側路肩偏移，在米倉國小校門口旁，擦撞1輛違停在路邊的汽車之後翻覆，自行爬出車外。

消防隊獲報趕抵，鄭女自述因為突然頭暈導致車禍，撞擊之後腳部有擦傷、腳底撕裂傷、頭比之前更暈、意識清醒，由救護車送往北市振興醫院救治。