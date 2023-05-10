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影／八里米倉國小門前 婦人開車頭暈自撞翻覆4輪朝天

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區米倉國小校門前，今天上午11時發生翻車事故，54歲鄭姓女子自稱開車突感一陣暈眩，失控自撞路邊違停車輛之後翻覆在車道上，幸未釀成二次事故波及無辜，目前鄭女送醫急診，尚無法了解詳細發生原因。

據了解，當時鄭女獨自駕駛白色休旅車，沿八里區龍米路往五股方向行駛，過1處左轉彎道之後，她卻慢慢往右側路肩偏移，在米倉國小校門口旁，擦撞1輛違停在路邊的汽車之後翻覆，自行爬出車外。

消防隊獲報趕抵，鄭女自述因為突然頭暈導致車禍，撞擊之後腳部有擦傷、腳底撕裂傷、頭比之前更暈、意識清醒，由救護車送往北市振興醫院救治。

車禍位置雖在國小門邊，但實際上校園在小山坡上方，校門只是車道口，當時非學童出入時段，沒有影響。警方表示，挨撞的車輛違停紅線，事後將依規定開罰，詳細事故原因待進一步調查釐清。

白色休旅車自撞翻覆在八里區米倉國小校門邊。記者林昭彰／翻攝
白色休旅車自撞翻覆在八里區米倉國小校門邊。記者林昭彰／翻攝
白色休旅車自撞路旁停車之後，翻覆在八里區米倉國小校門邊。記者林昭彰／翻攝
白色休旅車自撞路旁停車之後，翻覆在八里區米倉國小校門邊。記者林昭彰／翻攝

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