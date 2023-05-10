台南母女車禍路口仍有未禮讓行人 2小時開罰6件

台南市8日發生休旅車撞擊斑馬線上母女，造成3歲女童不治、母親重傷，警方今天大執法，上午2個小時在北區案發路口仍開出6張汽機車未禮讓行人罰單，每張罰款1200元至2000元。

台南市一對母女8日上午在北區成功路、忠義路口的鴨母寮市場前，遭左轉的休旅車撞擊，3歲女童身亡，母親重傷住院，引發熱議，台南市警局昨晚宣布大執法1個月。

台南市警局第五分局今天上午在轄管北區12個路口執法，其中母女車禍現場路口仍有汽機車未禮讓行人，警方上午8時至10時間開出6張罰單。

市警五分局告訴中央社記者，案發路口6張未禮讓行人罰單中，4張是機車，罰款新台幣1200元，2張是汽車，罰款2000元。至於全市汽機車未禮讓行人的舉發，市警局得等轄內分局統計，下午3時才有初步結果。