影／台中北區今有惡狼出沒？朝女噴液、熊抱幸路人制止

台中市北屯區文昌東三街在今天上午傳出，有女子遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱，幸好有路人看到，出面制止，男子隨後離開現場，因附近鄰近賴厝國小，有家長擔心，在群組內提供影像，提醒家長注意，第五警分局表示，此案涉案人為被害女子的前夫，目前正在受理案件。

第五警分局文昌所表示，此案被害女子是遭前夫噴灑辣椒水，當街熊抱欲拖行離開現場，被害女子正在派出所警詢，後續將協助女子申請保護令，依家暴案件方向偵辦。