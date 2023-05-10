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影／台中北區今有惡狼出沒？朝女噴液、熊抱幸路人制止

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區文昌東三街在今天上午傳出，有女子遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱，幸好有路人看到，出面制止，男子隨後離開現場，因附近鄰近賴厝國小，有家長擔心，在群組內提供影像，提醒家長注意，第五警分局表示，此案涉案人為被害女子的前夫，目前正在受理案件。

第五警分局文昌所表示，此案被害女子是遭前夫噴灑辣椒水，當街熊抱欲拖行離開現場，被害女子正在派出所警詢，後續將協助女子申請保護令，依家暴案件方向偵辦。

因案發地點接近賴厝國小，有家長在群組內反映，提醒附近民眾、家長提高警覺，「家中有女性親友，要小心尾隨男子，影片中，陌生男子似乎有朝被害人噴不明物，還好有路人喝止，不然女子就被抱走了」。

台中市一名女子在北屯區遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱欲拖行，警方調查是家暴案件，幸有熱心路人制止。圖／讀者提供
台中市一名女子在北屯區遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱欲拖行，警方調查是家暴案件，幸有熱心路人制止。圖／讀者提供
台中市一名女子在北屯區遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱欲拖行，警方調查是家暴案件。圖／讀者提供
台中市一名女子在北屯區遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱欲拖行，警方調查是家暴案件。圖／讀者提供
台中市一名女子在北屯區遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱欲拖行，警方調查是家暴案件。圖／讀者提供
台中市一名女子在北屯區遭歹徒噴灑不明液體、當街熊抱欲拖行，警方調查是家暴案件。圖／讀者提供

家暴 辣椒水 台中市

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