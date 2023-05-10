新北市永和民宅火警 1死1傷疑人為縱火

新北市永和區復興街某透天厝今晨火警，屋內1名女子被發現時已無呼吸心跳，送醫不治。屋主兒子徐姓男子及時逃出，手部受傷。事發前鄰居有聽到爭吵聲，初步不排除人為縱火可能。

新北市消防局今天表示，凌晨2時48分據報，指永和區復興街一處民宅3樓發生火警，出動人車搶救，於凌晨3時7分將火勢撲滅。

消防局指出，火場為透天厝民宅共3層樓，起火點在3樓的閣樓；其中，從火場自行逃出的男子，意識清醒，右手燒燙傷，被送台北慈濟醫院治療。火場還發現1名面部焦黑的女子，已無呼吸心跳，送永和耕莘醫院急救後被宣告不治。

新北市消防局第七救災救護大隊長鄭向晃接受媒體訪問時表示，火場燃燒的面積約20平方公尺，初步瞭解，火警燃燒前有聽到男女爭吵的聲音，火災鑑識中心正瞭解是否有縱火的可能性。

不過，消防局指出，在釐清真相前，並未對外說明是縱火事件，也沒有氣爆聲響；消防局鑑識中心將會前往現場勘查，釐清火警發生原因。

永和警分局表示，中正橋派出所員警據報抵達火災現場時，透天厝已在燃燒，立即封鎖管制。消防隊人員進入火場後，在3樓靠近陽台的臥房發現女子。受傷的32歲徐姓男子經送醫救治，意識清楚無生命危險，屋內其餘同住人口都平安。

警方指出，徐男接受偵查隊初步詢問時供稱臥房內吳姓女子是女友，火警發生時他正熟睡，突被濃煙嗆醒，看到床墊不明原因起火。

警方表示，死者因面部嚴重燒焦，無法確認身分，將報請檢方相驗。警方已調閱相關監視器，並將查訪、詢問民宅同住者的筆錄，配合消防鑑識，釐清起火原因。