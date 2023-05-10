路口安全執法 女童車禍路口2小時取締6件不禮讓行人

台南市余姓3歲女童在走班馬線不幸被轎車撞死，警方今天起在行人交通流量較大的路口執行「路口安全大執法」，上午8點到10點在北區成功路、忠義路口女童車禍路口加強取締，2小時開罰6件汽、機車未禮讓行人。

台南市警察局交通大隊和市警五分局，今天起執行「路口安全大執法」專案 1 個月。對於行人交通流量較大的路口，如學校、市場及觀光景點等人潮聚集處所，依交通尖峰時段，加派警力執勤，取締車輛未禮讓行人違規。

今天上午8點到10點，24名警力在北區12個路口執行交通大執法， 在北區成功路、忠義路口執法2小時，取締6件汽、機車未禮讓行人，其中汽車違規4件，機車違規2件。 ，