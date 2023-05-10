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苗縣竹南某禮儀社倉庫暗夜火警 1人二度灼傷送醫

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣竹南鎮竹興里一間鐵皮搭建的禮儀社倉庫昨天深夜火警，屋內有大量易燃物火舌迅速蔓延，消防隊員及時破門撲滅火勢，一名移工逃生時遭燒燙傷，身上多處二度灼傷被送醫。

苗栗縣消防局指出，接近今天凌晨零時許獲報，指竹南鎮竹圍街1間鐵皮屋發生火警。獲報後，立即派遣竹南分隊人車前往搶救，抵達火警地點發現鐵皮屋不斷有濃煙竄出，消防隊員立即布線灌救。

竹南消防分隊分隊長蔡宗勳接受媒體聯訪表示，事發時鐵皮屋已斷電，鐵捲門無法開啟，消防隊員在第一時間射水降溫，並動用砂輪機破門進入，當時有一名移工受傷自行逃出，但其4肢軀幹有二度灼傷，傷者送醫前指稱屋內還有一名男子受困。

蔡宗勳指出，鐵皮屋內擺放大量喪葬花圈等禮儀用品，火舌迅速蔓延，所幸消防隊員及時破門撲滅火勢，並經大約30分鐘搜索，並未發現有人受困，最後確定傷者指稱受困的男子也已自行逃出。

消防隊員初步勘查，現場鐵皮建築總共約1000平方公尺，起火燃燒面積約100平方公尺，根據逃出員工指出，不排除在操作電子看板時，電線走火引發火勢，但詳細起火原因還要進一步調查。

移工 苗栗縣

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