影／台中熟女停路口遭撞 女駕駛肇逃：沒感覺就離開

台中市盧姓女子在上月底騎機車行經北屯區時一處閃燈路口時，在路口觀察有無來車，未料卻遭開車轉彎的曾姓女子撞上，盧女機車被撞倒地，左腳受傷，曾女直接駛離，警方近日聯絡到曾女到案，曾女辯稱「沒有撞到人的感覺」，警方今將依肇事逃逸罪，函送台中地檢署偵辦。

第五分局在上月27日獲報，北屯區南興北一路、敦富東街有交通事故，交通分隊警員陳秀芳獲報到場，發現僅盧姓女子（44歲）倒地。

盧女向警方表示，當時騎機車行經該處時，發現是閃光路口，所以在路口停等，確認有無來車再準備通過，但停不到2秒，就被一輛左轉轎車擦撞，不過該輛轎車撞上她後，沒有停車察看，反而直接駛離現場。

盧女因左腳有擦挫傷，警方聯絡救護車送醫，隨後調閱監視器，查出當時開車的轎車駕駛是曾姓女子（63歲）。

曾女近日到案，她辯稱，行經該處時，沒有發現左側有機車停等，也沒有感覺擦撞任何人、車，「所以我才會離開」。

不過經警方出示監視器畫面後，曾女百口莫辯，警方今天依肇事逃逸罪，將曾女函送台中地檢署偵辦。

第五警分局呼籲，發生車禍事故不論有無人員受傷都應留現場處理，輕者，無人員受傷，可處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照一個月至三個月。重者，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑，另可吊銷執照；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，另吊銷其駕駛執照，不得再考領。