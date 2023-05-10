涉圍標國宅消防採購案 統促黨前主委遭起訴

曾潑漆香港藝人何韻詩而遭判刑的統促黨前主委胡志偉，另涉嫌圍標台北市都發局的出租國宅消防維護採購案。台北地檢署日前偵查終結，依違反政府採購法起訴胡男等人。

根據北檢起訴書，台北市都市發展局於民國108年1月3日辦理「出租國宅社區108年度消防安全設備保養檢測維護申報」勞務採購案，預算為新台幣134萬1043元，第1次開標因無廠商投標而流標。

胡志偉是大陳消防安全有限公司負責人，也是鴻輝防災實業社、普胤工程股份有限公司實際負責人，時任中華統一促進黨自忠黨部主委、大陳島鄉情文化促進會理事長，曾於108年「929台港大遊行：撐港反極權」遊行朝香港藝人何韻詩潑漆；洪姓男子為弘昌消防工程顧問股份有限公司負責人。

北檢與廉政署獲報，胡男明知大陳、鴻輝、普胤等公司均未具備「消防安全設備檢修專業機構合格證書」，為取得北市都發局國宅消防維護案，涉嫌利用洪男名下具有消防安檢合格證書的弘昌公司名義投標。

起訴書指出，胡男、洪男等人於民國108年1月間謀議並擬定「借牌費3萬元、代開發票合約價10％、簽證費每棟3000元」的條件做為對價，由胡男借用弘昌公司名義以98萬多元投標，並以鴻輝、普胤等公司來圍標。

都發局檢查胡男等人的投標文件時，認定鴻輝、普胤未檢附消防安檢合格證書，弘昌未填寫投標總價，均被判定為不合格標，並發現投標單號碼連號，認定有「不同投標廠商間的投標文件內容有重大異常關聯」，因此將標案廢標。

都發局於108年2月間再次公開招標，胡男等人再度使用弘昌公司名義並以84萬多元投標，經都發局開標後，僅弘昌1家公司投標，審標後判定合格，因此決標。

檢察官認為，胡男、洪男等人影響採購的公正性及公平性，依違反政府採購法的借用他人名義或證件投標、以詐術或其他非法的方法使開標發生不正確結果未遂、容許他人借用本人名義或證件參加投標等罪嫌，依法提起公訴。