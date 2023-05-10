少女買鹽酥雞遭上下其手 女子買蛋糕被打傷 嫌犯同1人
基隆市1名20多歲女子8日晚間在路上遇陌生男子搭訕，拒絕後遭他打傷，引發關注。警方查出在此之前，嫌犯就向買鹽酥雞的少女攀談，並上下其手。賣鹽酥雞的女老闆原以為兩人認識在嬉鬧，少女求助才知道被騷擾。警方已掌握未成年嫌犯身分，將設法找到他並釐清案情。
基隆議員吳驊珈昨天在議會表示，被害的女子外出買東西時，在安一路146號附近遇到1名男子搭訕，她不想多加理會，竟遭男子毆打，還把他拉到階梯處意圖不明，所幸女子掙脫，先向里長求助再報案。
市議員韓世昱也接獲民眾反映此事，這名女子是為要去買蛋糕替媽媽慶生，沒想到半路被陌生男子攻擊。安一路是大馬路，但有監視器壞掉，要求警方加強維護治安。
臉書「黑色豪門企業」也有網友上傳影片，1名少女在路旁買鹽酥雞，戴口罩、穿著黑色T恤男子站在她身後，待少女買好後，上前拉扯、擁抱她，意圖帶她離去。少女大聲喊叫，並拉住鹽酥攤架的柱子抗拒，嫌犯才離去。
警方查出，兩起強制猥褻案件嫌犯是同一人，在搭訕少女過後，在附近又搭訕20多歲女子時，動手打傷她。警方已查出嫌犯身分，將帶回警局製作筆錄，釐清案情。
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