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下班開車疑恍神自撞路邊2車 肇事轎車翻覆四輪朝天

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮科專8路昨傍晚發生一起自撞車禍，一輛轎車疑駕駛恍神擦撞路邊2輛停放車輛後，四輪朝天，翻覆打橫在道路上，員警獲報趕赴事故現場處理，發現駕駛幸未受傷。

員警到場發現該事故已影響通行，適逢下班時間車流量大，趕緊通知拖吊車到場協助，並指揮疏導往來車輛，約1小時後恢復交通。

據了解，肇事駕駛在竹南科園區工地下班後開車返家，行經竹南鎮科專8路由西向東行駛，在進入彎道時，駕駛疑似頭昏恍神偏離車道，失控撞到停在路邊的另2輛轎車而翻車；當時附近民眾聽到轟然巨響，紛紛前往查看，並熱心合力將駕駛救出，還好該名駕駛有繫安全帶，且無酒駕情事。

竹南警察分局表示，該事故駕駛因有繫妥安全帶，遇事故方能確實保護自己，大大減少損傷。另提醒民眾，駕車行駛道路，應遵守號誌、標誌、標線指示及其他交通法令規定，以維你我交通安全。

肇事轎車疑駕駛恍神擦撞路邊2輛停放車輛後，四輪朝天，翻覆在道路上，警方據報立刻前往處理。圖／民眾提供
肇事轎車疑駕駛恍神擦撞路邊2輛停放車輛後，四輪朝天，翻覆在道路上，警方據報立刻前往處理。圖／民眾提供
肇事轎車疑駕駛恍神擦撞路邊2輛停放車輛後，四輪朝天，翻覆在道路上。圖／民眾提供
肇事轎車疑駕駛恍神擦撞路邊2輛停放車輛後，四輪朝天，翻覆在道路上。圖／民眾提供

標誌 自撞

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