下班開車疑恍神自撞路邊2車 肇事轎車翻覆四輪朝天

苗栗縣竹南鎮科專8路昨傍晚發生一起自撞車禍，一輛轎車疑駕駛恍神擦撞路邊2輛停放車輛後，四輪朝天，翻覆打橫在道路上，員警獲報趕赴事故現場處理，發現駕駛幸未受傷。

員警到場發現該事故已影響通行，適逢下班時間車流量大，趕緊通知拖吊車到場協助，並指揮疏導往來車輛，約1小時後恢復交通。

據了解，肇事駕駛在竹南科園區工地下班後開車返家，行經竹南鎮科專8路由西向東行駛，在進入彎道時，駕駛疑似頭昏恍神偏離車道，失控撞到停在路邊的另2輛轎車而翻車；當時附近民眾聽到轟然巨響，紛紛前往查看，並熱心合力將駕駛救出，還好該名駕駛有繫安全帶，且無酒駕情事。