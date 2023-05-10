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禮儀公司倉庫暗夜起火 1移工灼傷損失100萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮竹興里昨深夜一處禮儀公司倉庫突然起火燃燒，由於裡頭堆放都是喪葬科儀物品，大多屬於易燃物，火勢延燒迅速，消防人車抵達火場時，發現鐵皮建築物已經陷入全面燃燒；由於火場大門鐵捲門已經斷電無法開啟，消防人員立刻用砂輪機破壞鐵捲門，拉水線持續灌救。

當時一名外籍勞工自行逃出火場，身體呈現二度灼傷，消防人員立刻將他送醫救治，但受傷移工稱說屋內還有一人沒逃出來，直到消防人員將火勢控制，在火場內進行搜索，花了近30分鐘搜尋並無發現，隨後有一民眾出現火場外，他稱說早就自行逃出來。

消防局指出，這間起火鐵皮建築共1000平方公尺，燃燒面積約100平方公尺，損失約100萬元，起火原因有待調查。

由於火場大門鐵捲門已經斷電無法開啟，消防人員立刻用砂輪機破壞鐵捲門，拉水線持續灌救。圖／民眾提供
由於火場大門鐵捲門已經斷電無法開啟，消防人員立刻用砂輪機破壞鐵捲門，拉水線持續灌救。圖／民眾提供
消防人員將火勢控制後，在火場內進行搜索，花了近30分鐘搜尋，幸無人受困。圖／民眾提供
消防人員將火勢控制後，在火場內進行搜索，花了近30分鐘搜尋，幸無人受困。圖／民眾提供

建築 移工 苗栗縣

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