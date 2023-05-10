台駕駛轉彎很愛「切西瓜」？台南母女斑馬線遭撞 PTT熱議台車惡習：等一下會死

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文／林子洵

8日，台南市一對母女在過馬路時遭左轉車撞上，造成李母重傷、3歲女童當場身亡。女童父親現身殯儀館時提及，政府才剛修法提高不禮讓行人罰則，但卻發生這樣的事，直呼「真是太離譜、太諷刺」。該起事件也在PTT上引起熱議，其中就有人討論「台灣駕駛轉彎很愛切西瓜」，瞬間吸引網友討論。



台灣駕駛轉彎陋習？

近期一起嚴重車禍事件引發鄉民討論，發生在8日上午9點多，駕駛休旅的杜女左轉時撞上當時正在斑馬線上過馬路的李姓母女，造成38歲母親被捲入車底重傷，3歲女兒則是頭部重創經送醫搶救後不治。

該起事件也在PTT上引起熱議，不少網友開始討論行人與車輛的問題，有網友就以「沒人發現台灣駕駛轉彎很愛切西瓜嗎？」為題發文，提到很多駕駛不管是騎車還是開車，都要趕在對象直行車過來前轉彎，在轉的時候都會切西瓜，導致對向車道都會被吃到，讓他直呼「這種駕駛路上至少佔60％吧？」

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就愛切西瓜 網：「走在路上超過八成」

該文一發布後，引起網友熱議，「紅燈時跨雙黃線擠到待轉區的全都會」、「我走在路上看是超過8成」、「跟老人愛插隊的個性一模一樣」、「很多阿 南部還有很多是路口都還沒到就切」、「尤其是機車，都在懷疑是不是要故意」、「明明就80%以上，尤其是那種一整排的，每台越切約歪，到後面根本逆向吃對面車道」、「機車騎士有八成都這樣」。

網揭台灣駕駛陋習「很急什麼都不等，不會有人讓」

但不少網友也表示「說難聽的，你不切就永遠轉不過去了」、「你不快點切，等直行都走完早就紅燈了」、「不切不是被後車幹就是被前車撞」，不少網友也紛紛點出台灣駕駛的陋習「愛搶快加有縫就擠」、「台灣亂象另一原因是不會有人讓」、「等一下會死」、「台灣人就很急什麼都不能等」、「就自私不想等又搶快啊，台灣駕駛觀念很差」。





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