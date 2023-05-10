盤點近半年「左轉撞行人」3重大事故！台南3歲女童當場死亡 百萬YouTuber震怒：眼殘也不至於這麼嚴重

image source:翻攝FB／記者爆料網



文／姜雅馨

昨（8）日一對台南母女走在斑馬線上，卻遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉時攔腰撞上，3歲女童被撞倒後倒臥在血泊中，38歲的媽媽遭撞擊後被捲入休旅車車底，兩人緊急送醫後，女童仍傷重不治，媽媽則在加護病房觀察，除了爸爸沉痛發聲，由於杜女聲稱疑似休旅車A柱擋著視線，也讓百萬YouTuber「Cheap」忍不住開罵「車輛行經路口和轉彎時本來就要放慢」。

▲Cheap位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第15名。

百萬YouTuber「Cheap」不忍開罵了！怒槓政府：交通改革必須持續努力

曾怒槓台北市交通局、檢討台灣交通環境及提倡車輛分流的百萬YouTuber「Cheap」，昨日在台南母女遭撞事故新聞影片下方留言，對於車禍發生嚴正強調3次「跟A柱根本無關」，他指出車輛行經路口和轉彎時本來就要放慢，「就算眼殘也不至於這麼嚴重，轉彎時頭也要跟著左右搖擺、注意來車與行人，駕駛頸部是被十字固定嗎？另外政府不要一副看戲的樣子，路口行穿線退縮了沒？庇護島做了沒？路口淨空、違停處理了沒？交通改革必須持續努力」。

▲「左轉死角事故」讓YouTuber「Cheap」出面發聲。

image source:翻攝YT／ETtoday Life



左轉死角事故到底有多少？近半年3起車禍聲量均破千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「左轉死角事故」聲量趨勢，可以發現2022年12月28日，台中公車在晚間23時許由學士路往英才路左轉時，撞上正在過斑馬線的一家三口，導致30歲李姓女子、1歲兒子當場失去呼吸心跳，伊拉克籍丈夫則僅受輕傷，當日網路聲量累積1,939筆；2023年4月11日，一名日籍婦人下午在台中市中區由台灣大道走斑馬線往成功路時，遭左轉貨車攔腰撞上，導致日籍婦人手腳擦挫傷緊急送醫，當日網路聲量累積2,252筆；2023年5月9日，台南市北區忠義路、成功路口，一對母女走斑馬線時，遭到休旅車擦撞，媽媽被捲進車底，兩人緊急送醫後女童傷重不治、媽媽則住加護病房觀察，網路聲量來到2,948筆。

從近半年「左轉死角事故」探索概念，也能發現「行人地獄」、「又見行人地獄」、「行人地獄再現」成為網路上的熱詞，行人交通安全在近幾個月也跟著成為全民關注議題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月10日至2023年05月08日。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！