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三重捷運共構宅墜樓男子是住戶 警方找到之前的同居男

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區重新路一段捷運台北橋站共構大樓，昨晚發現1名只穿內褲的男子墜樓身亡，警方查出是36歲周姓住戶，並找到已經搬走的前同居人39歲吳男。吳說最近周男曾透露輕生念頭且一直都有服用藥物。

周男的遺體昨晚6時許，無意間被其他住戶看見，躺在大樓地下停車場車道上方露台角落，消防隊確認已經死亡多時，未送醫，員警立刻封鎖現場調查，調閱監視器發現7日下午3時許傳出重物墜地巨響，但是沒有拍到影像，也沒有人報案。

警方清查後確認死者是目前獨居的36歲周姓住戶，並在屋內發現精神疾病藥物。社區監視器拍到他於7日上午9時許，獨自1人由外進入住屋，之後便未再外出，當日也沒有其他人進入他家。家屬對周男死亡無意見，全案報請新北地檢署相驗。

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捷運台北橋站共構大樓，昨晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，陳屍停車場車道上方露台角落，疑似死亡2天之後才被發現。記者林昭彰／翻攝
捷運台北橋站共構大樓，昨晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，陳屍停車場車道上方露台角落，疑似死亡2天之後才被發現。記者林昭彰／翻攝
捷運台北橋站共構大樓，昨晚發現1名只穿內褲的男子墜樓身亡，疑似死亡2天之後才被發現。記者林昭彰／翻攝
捷運台北橋站共構大樓，昨晚發現1名只穿內褲的男子墜樓身亡，疑似死亡2天之後才被發現。記者林昭彰／翻攝

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