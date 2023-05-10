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新北透天厝半夜大火 女子逃生不及成焦屍
新北市永和區一間3層樓透天厝，今天半夜發生大火，27歲吳姓女子疑逃生不及燒成焦屍，警方封鎖現場調查起火原因，焦屍因面目全非難以辨認，警方已並報請新北地檢檢察官相驗。
新北市消防局今天凌晨2時48分獲報，永和區復興街54巷內一處3樓建物發生火警，1名年約30餘歲男子自行逃出，火勢在20分鐘內撲滅，但消防員進入火場殘處時，3樓閣樓發現一具已燒得面目全非的焦屍，無生命跡象送醫搶救仍告不治。
從火場逃出的徐姓男子（32歲）右手1度燒燙傷，送新店慈濟醫院後無大礙。據他表示，火警發生時他與吳姓女友（27歲）正在熟睡，突被濃煙嗆醒，睜開眼看到床墊起火，連忙叫女友欲一起逃生，但因濃煙過大，女友疑被濃煙嗆昏，僅他與母親二人獨自逃出 。
據了解，消防人員在火場發現死者時為盤坐呈趴姿，檢視死者呈焦屍，面容燒焦嚴重，無法辨識，難以確認其身分。警方封鎖現場調查起火原因，焦屍因面目全非難以辨認，警方已並報請新北地檢檢察官相驗。
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