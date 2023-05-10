快訊

他天天喝「這種果汁」喝到需洗腎！腎臟病、糖尿病患 吃水果宜忌整理

獨／三總醫師不開巴氏量表遭譙髒話狂毆 家屬嗆「違反醫療法怎樣」

週刊爆「大S流產不只1次」 嫁汪小菲前夕「寶寶沒了」虛弱辦婚禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北透天厝半夜大火 女子逃生不及成焦屍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區一間3層樓透天厝，今天半夜發生大火，27歲吳姓女子疑逃生不及燒成焦屍，警方封鎖現場調查起火原因，焦屍因面目全非難以辨認，警方已並報請新北地檢檢察官相驗。

新北市消防局今天凌晨2時48分獲報，永和區復興街54巷內一處3樓建物發生火警，1名年約30餘歲男子自行逃出，火勢在20分鐘內撲滅，但消防員進入火場殘處時，3樓閣樓發現一具已燒得面目全非的焦屍，無生命跡象送醫搶救仍告不治。

從火場逃出的徐姓男子（32歲）右手1度燒燙傷，送新店慈濟醫院後無大礙。據他表示，火警發生時他與吳姓女友（27歲）正在熟睡，突被濃煙嗆醒，睜開眼看到床墊起火，連忙叫女友欲一起逃生，但因濃煙過大，女友疑被濃煙嗆昏，僅他與母親二人獨自逃出 。

據了解，消防人員在火場發現死者時為盤坐呈趴姿，檢視死者呈焦屍，面容燒焦嚴重，無法辨識，難以確認其身分。警方封鎖現場調查起火原因，焦屍因面目全非難以辨認，警方已並報請新北地檢檢察官相驗。

新北市永和區一間3層樓透天厝，今天半夜發生大火，27歲吳姓女子疑逃生不及燒成焦屍，警方封鎖現場調查。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區一間3層樓透天厝，今天半夜發生大火，27歲吳姓女子疑逃生不及燒成焦屍，警方封鎖現場調查。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區一間3層樓透天厝，今天半夜發生大火，大批警消到場搶救救，經清理火場，發現27歲吳姓女子疑逃生不及燒成焦屍。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區一間3層樓透天厝，今天半夜發生大火，大批警消到場搶救救，經清理火場，發現27歲吳姓女子疑逃生不及燒成焦屍。記者王長鼎／翻攝

女友

延伸閱讀

新北永和暗夜火警 1傷1無生命跡象

新北議員抨雙拼厝違法拆除釀家破人亡 市府表遺憾

貢寮海洋音樂祭劃下句點 新北：轉型在地活動

影／新北遭質疑特教做不好 局長急澄清侯友宜緩頰

相關新聞

三重捷運共構宅墜樓男子是住戶 警方找到之前的同居男

新北市三重區重新路一段捷運台北橋站共構大樓，昨晚發現1名只穿內褲的男子墜樓身亡，警方查出是36歲周姓住戶，並找到已經搬走...

影／新北感情糾紛街頭鬥毆 現任男友持鋁棒痛毆女友前夫

新北市三重區重陽路二段34巷口，今天凌晨2時許有2名男子當街大打出手，還有1名女子放聲尖叫奮力攔阻，警方趕抵雙方仍很激動...

新北透天厝半夜大火 女子逃生不及成焦屍

新北市永和區一間3層樓透天厝，今天半夜發生大火，27歲吳姓女子疑逃生不及燒成焦屍，警方封鎖現場調查起火原因，焦屍因面目全...

下班開車疑恍神自撞路邊2車 肇事轎車翻覆四輪朝天

苗栗縣竹南鎮科專8路昨傍晚發生一起自撞車禍，一輛轎車疑駕駛恍神擦撞路邊2輛停放車輛後，四輪朝天，翻覆打橫在道路上，員警獲...

禮儀公司倉庫暗夜起火 1移工灼傷損失100萬元

苗栗縣竹南鎮竹興里昨深夜一處禮儀公司倉庫突然起火燃燒，由於裡頭堆放都是喪葬科儀物品，大多屬於易燃物，火勢延燒迅速，消防人...

男餓多天當眾竊走捐款箱 警通知到案請客後送辦

台北市文山區50歲高姓男慣竊，日前因多天沒有吃飯，在一處店家前，當著店家與人潮，數秒內當眾拿走店家為弱勢團體所放的募款箱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦