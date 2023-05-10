台南安南區鐵皮屋工廠清晨大火 消防人員搶救中

聯合報／ 記者黃宣翰/即時報導

台南市安南區總頭寮工業區4間連棟鐵皮屋工廠，今天凌晨3點多發生大火，消防人員獲報到場後發現4間工廠已全面燃燒，消防局出動人車全力搶救。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨3點14分接獲報案，位於安南區總頭寮工業區，工明南一路工廠失火，中心出動第六大隊及安南，安和等14個分隊71人滅火。

消防人員說，他們剛到場時，2間汽車零件工廠，1間電鍍廠和1間塑膠射出工廠都已全面燃燒，燃燒面積約100多平方公尺。

支援義消人員開堆高機破壞工廠鐵門後，消防人員拉水線進入滅火，火勢約在1個小時後控制，目前進行殘火處理，還有停在工廠前機車被燒燬。

王姓汽車零件負責人說工廠晚上休息，沒有人員在內。

消防人員表示，初步清查未發現有人員在各工廠內，起火真正原因待火調科人員鑑定釐清。

消防人員拉水線進入工廠搶救。記者黃宣翰/攝影
消防人員拉水線進入工廠搶救。記者黃宣翰/攝影
台南市總頭寮工業區工廠大火，義消開堆高機協助破門後滅火。
台南市總頭寮工業區工廠大火，義消開堆高機協助破門後滅火。

台南

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