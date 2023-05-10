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女童走斑馬線被撞死 父慟：一定幫妳討公道
台南市三歲余姓女童前天與媽媽走在斑馬線上被左轉休旅車撞死，家屬昨天下午到現場招魂，余父對女兒說，「爸爸就算這條命不要了，也一定會幫妳討公道，並請神王爺公和媽祖婆替妳主持」，最後順利連續擲出三個聖筊，完成招魂，但余父迄今仍不敢告訴妻子女兒的死訊。
余父完成女兒招魂儀式後，轉身靠著牆壁痛哭失聲，親友在一旁安撫他悲傷情緒，場面令人鼻酸。
車禍發生時女童當場不治，母親李姓婦人重傷送醫治療，李女甦醒後曾詢問女兒怎麼了，余男怕刺激妻子，只能騙她「女兒在別家醫院治療」。
招魂儀式昨天下午約二時在發生車禍的台南市北區忠義路、成功路口舉行，現場擺放不少民眾送來哀悼女童的鮮花、玩具，余男也向民眾表達感謝。
余男說，肇事孕婦昨天上午有打電話給他，他告訴她，她如果有心，就到女兒靈堂前捻香，等妻子好了再來談。
昨女童堂姊先擲筊招魂，但無法擲出三個聖筊，道士再改請女童父親擲筊，才順利完成，過程約十五分鐘結束。
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