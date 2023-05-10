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高風險駕駛 黃偉哲擬公布姓名照片

聯合報／ 記者吳淑玲楊竣傑／連線報導

心碎招魂 台南三歲女童家屬在車禍現場招魂。記者黃宣翰／攝影
心碎招魂 台南三歲女童家屬在車禍現場招魂。記者黃宣翰／攝影
台南市前天發生母親牽著三歲女兒走斑馬線過馬路時，女童慘遭左轉休旅車輾過慘死，母親重傷，引發眾怒，痛批台南是「行人地獄」，市長黃偉哲的臉書更因此被灌爆。黃偉哲昨天前往慰問家屬，並宣布將針對高風險駕駛，研擬比照酒駕公布姓名照片，必要時吊銷行駕照、移送法辦，並全面檢討交通號誌及標線規畫，以行人安全為優先。

這起車禍地點是台南市北區成功路與忠義路十字路口，未設有左轉燈號，休旅車從忠義路左轉成功路，母女則是穿越成功路，人車都是綠燈移動中，休旅車未禮讓而撞上走在斑馬線上的母女。

交通局表示，成功路道路寬度廿公尺，車道配置單向一快車道、一混合車道、一機慢車道。成功路是火車站前舊城區重要的東西向幹道，上下班尖峰時期車流量大。

市議員李宗霖說，此事故雖應是駕駛禮讓行人意識不足為肇事主因，但該路口先天條件不良，路寬不足，該十字路口沒空間設左轉燈，建議將斑馬線退縮，並且在中間設行人庇護島，讓駕駛左轉時避免視線死角。

交通局表示，肇事路口是一般常見的市區十字路口，設置行人庇護島及斑馬線退縮等，需視現地環境評估是否適合，至於路口改善均持續進行中。

這起女童車禍事件引發網友憤怒，痛批汽機車不禮讓行人，幾乎就是台南的日常，真的是名副其實的「行人地獄」，更紛紛湧向黃偉哲臉書留言，呼籲正視行人安全，並點名黃偉哲及交通部應該表態。

黃偉哲昨天上午在市政會議上表達哀悼，表示會強力要求員警嚴格執法，重點路口會全力落實科技執法，下午則是前往殯儀館慰問家屬，女童父親說，「希望女兒的性命可以喚醒大家禮讓行人的重要性，只是這個代價太大了」。

台南市警交通大隊昨晚宣布，今天起執行「路口安全大執法」專案一個月，加強取締車輛未禮讓行人違規。

交通部道安會指出，已將人行空間改善作法與原則提供給地方政府、推廣運用，本月起啟動行人安全環境改善專案視導，七月後會公布各縣市人行車行空間改善等成效。

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