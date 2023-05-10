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冷眼集／公安道安皆失靈的政府

聯合報／ 本報記者楊竣傑

台鐵一列3121次區間車昨天清晨於南靖撞上一台工作平台車，導致區間車主排障器及車下零件損壞。圖為軌道示意圖。圖／鐵道局提供
台鐵一列3121次區間車昨天清晨於南靖撞上一台工作平台車，導致區間車主排障器及車下零件損壞。圖為軌道示意圖。圖／鐵道局提供
兩天前，一名母親牽著三歲女童走在斑馬線上，遭左轉車撞上，三歲女童身亡；而工程不斷出包的鐵道局，昨天又發生包商的平台車竟通過層層關卡，遺留在軌道上，險成太魯閣事故翻版。兩則看似無關的事件，卻反映政府在道安與公安都失靈，難道未來走路或搭火車，都只能「靠運氣」嗎？

政府才剛修法提高不禮讓行人罰則，並從本月起展開大執法，八天後就發生女童在斑馬線上遭撞死事件，而前立委鄭寶清的太太，上月底也在斑馬線上被未減速的車輛撞飛、骨折。也難怪痛失愛女的父親悲慟向政府喊話，才剛修法提高不禮讓行人罰則，真的太諷刺了。

諷刺的，何嘗不是負責監理台鐵局卻又做工程，早已飽受批評「球員兼裁判」的鐵道局，包商進行完嘉義高架化工程後，平台車卻能通過一道道的把關機制，侵入正線軌道，顯然只是虛應故事。

這不是鐵道局第一次出狀況，去年該局在台東南平至鳳林間做軌枕抽換工程，施工前後都未通知台鐵工務段，僅以人工砸道方式，檢查也不確實，導致鋼軌沉落，險些讓觀光列車「鳴日號」出軌。更別提鐵道局工程屢屢發生鋼柱碰撞圍欄、擦撞列車、軌道工程圍籬鬆動後導致列車分離等匪夷所思的事件。

從台灣成為「行人地獄」，到鐵路臨軌工程充滿瑕疵，反映的正是政府螺絲完全沒鎖緊，公安監理和道安完全失靈的狀況。

多年來，學者與民間團體都提醒政府要透過數據分析、交通工程，改善道路環境，政府唯一的「對策」似乎就是加裝科技執法監視器、區間測速，修法提高罰則，但道路變安全了嗎？

運安會、交通學者都透過普悠瑪事故與太魯閣事故的血淚教訓，提醒交通部不應再讓鐵道局既監理台鐵又做工程，交通部卻置若罔聞，任由鐵道局一再出包、賭命、賭運氣。

台灣還要忍受多少發生在道路上天人永隔的憾事，才能換得政府看清問題、對症下藥？非得要再以人命為代價，才能讓政府正視鐵道公安低落的問題？

鐵道 觀光列車 台鐵 太魯閣 行人地獄 監視器 普悠瑪 鄭寶清 科技執法

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