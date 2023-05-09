北港朝天宮媽祖遶境再傳鬥毆 警逮7人函送法辦

雲林縣北港朝天宮昨天展開3天遶境，昨天傍晚在嘉義縣水仙宮發生信眾大亂鬥，今天凌晨0時許，正在休息的轎班人員無故遭人襲擊，雙方當街鬥毆，警方陸續逮捕7人到案。

雲林縣北港朝天宮昨天展開遶境，傍晚在嘉義縣水仙宮休息用餐時，信眾因敬酒起衝突，雙方互丟椅子、鬥毆場面，上了網路熱議，嘉義縣民雄警分局今天陸續帶回周姓等20人依妨害秩序罪嫌函送。

今天稍早臉書（Facebook）社團靠北宗教張貼一段影片，穿著朝天宮轎班衣服的人員毆打1名男子，再度在網路上引起話題。

北港警分局對此表示，北港朝天宮遶境活動，陣頭及各地信眾聚集，轎班人員今天清晨0時許在北港圓環休息時無故遭人挑釁，因而引發衝突。

警方趕到現場時，雙方已經散去，警方過濾畫面積極蒐證偵辦，目前已循線查獲7名涉嫌人釐清事件經過，並將依法嚴辦。

北港警分局強調，媽祖遶境活動仍持續進行，為了避免爆發衝突，警方現場部署警力維持秩序，也呼籲信徒在激情之餘仍要保持冷靜理性，避免因為一時情緒失控發生衝突，對於任何違法脫序之行為，警方一定依法究辦，絕不寬貸。