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北捷台北橋站共構宅驚傳只穿內褲男子墜樓 疑2天才被發現

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區重新路一段的捷運台北橋站共構大樓，今晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，警方調閱監視器發現2天前就曾傳出重物墜落聲響，懷疑已經死亡2天才被發現，目前仍在清查住戶調查死者身分當中。

共構宅某住戶是在今晚6時許，無意間從窗口探頭往下看，赫然看見地下停車場車道上方狹窄露台躺著1個人，連忙報案。警方和消防隊趕抵，確認男子已經死亡多時，沒有送醫，員警立刻封鎖現場展開調查。

據了解，陳屍位置在大樓外牆角落，且露台沒有設計通道可抵，又有1道女兒牆遮蔽視線，從大樓外的路面看不到。疑似墜樓男子全身只穿1條內褲，由於頭臉重創，難以辨識容貌與年紀。

警方調閱社區監視器，發現前天下午3時許有傳出疑似重物墜地巨響，但是沒有拍到影像。由於共構大樓有27層共499戶，其中327戶做為台北市政府的公共住宅，住戶人數眾多，警方優先鎖定相對位置上方樓層逐戶清查，還在調查死者身分當中。

捷運台北橋站共構大樓，今晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，且疑似2天才被發現。記者林昭彰／翻攝
捷運台北橋站共構大樓，今晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，且疑似2天才被發現。記者林昭彰／翻攝
捷運台北橋站共構大樓，今晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，陳屍停車場車道上方露台角落，且疑似2天才被發現。記者林昭彰／翻攝
捷運台北橋站共構大樓，今晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，陳屍停車場車道上方露台角落，且疑似2天才被發現。記者林昭彰／翻攝

監視器

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