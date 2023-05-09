北捷台北橋站共構宅驚傳只穿內褲男子墜樓 疑2天才被發現

新北市三重區重新路一段的捷運台北橋站共構大樓，今晚驚傳1名只穿內褲的男子墜樓身亡，警方調閱監視器發現2天前就曾傳出重物墜落聲響，懷疑已經死亡2天才被發現，目前仍在清查住戶調查死者身分當中。

共構宅某住戶是在今晚6時許，無意間從窗口探頭往下看，赫然看見地下停車場車道上方狹窄露台躺著1個人，連忙報案。警方和消防隊趕抵，確認男子已經死亡多時，沒有送醫，員警立刻封鎖現場展開調查。

據了解，陳屍位置在大樓外牆角落，且露台沒有設計通道可抵，又有1道女兒牆遮蔽視線，從大樓外的路面看不到。疑似墜樓男子全身只穿1條內褲，由於頭臉重創，難以辨識容貌與年紀。