大執法大笑話？台南警車被爆未禮讓「走斑馬線長者」 警局出面回應了

台南市昨剛發生轎車沒有禮讓行人撞死女童， 今天有民眾目擊市警二分局警車行經東區北門路一段，沒禮讓走在斑馬線上白髮老先生， 將此事PO上網；市警二分局晚間說，巡邏警車因在車流中尾隨前方車輛前進，疏忽未注意外側車道旁有行人，已依未禮讓行人優先通行違規舉發，對駕車警員開罰3600元，並依規定懲處。

網友在台南大小事臉書PO文說，昨天才剛發生有未禮讓行人事件，今天就看到有警車不禮讓行人，大執法真的是大笑話，警察都沒讓行人的意識了，行人都站在車道上多久了。網友並將警車編號及車牌號碼PO上網。

台南市警二分局說，分局派出所警員今天上午11點35分多執行巡邏勤務中，行經北門路1段路段，因行駛於內側車道車流中尾隨前方車輛前進，當下注意車前狀況保持安全距離，以致於疏未注意外側車道旁有正欲通行馬路行人。