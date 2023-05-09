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桃園取締路口不讓行人冠全台 5月至今汽、機車違規開罰205萬
外國媒體報導「台灣行人地獄」惡名，全國警方5月起執路口車輛不停讓行人專案，桃園市首周取締路口不停讓行人4大違規8993件全國第一，市警局今天下午表示，統計首周全市取締路口不讓行人違規905件，開罰205萬元。
桃園市警局配合全國執行路口車輛不停讓行人專案，針對路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車，取締道路障礙4大違規執法，首周統計，路口不讓行人取締905件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開取締319件，人行道違規停車與違規臨時停車取締7483件，取締道路障礙286件，四大違規總計8993件，全國最多。
台南3歲女裡在斑馬線被撞死，全國民眾揪心，車不禮讓行人尤為全民關切，桃園市警局交通大隊表示，一周來加強路口車輛不讓行人執法，桃園取締313件最多、依次為中壢205件、蘆竹76件、龍潭71件及八德67件執法多，總共905件路口不讓行人違規件數，包括汽車違規401件、機車違規504件，警方分別開罰汽車144萬多元及機車約61萬元，讓不禮讓行人優先的汽機車主菏包失血205萬元。
市警局長吳坤旭說，警方目前全力執行路口禮讓行人專案，尤其針對目前車禍、行人事故或違規嚴重的路口，加強執法取締車不讓人、行人違規行為，希望市民配合遵守交通安全，路口禮讓行人，降低車禍事故，保障生命安全。
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